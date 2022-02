"Gente tóxica", Danna Paola habla de su exnovio Eleazar Gómez

México.- La cantante mexicana Danna Paola arribó este miércoles a tierras mexicanas, mientras hacía su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México fue abordada por los medios de comunicación, quienes le cuestionaron por Eleazar Gómez y Álex Hoyer, de quienes no temió hablar.

La intérprete de temas como 'Mala fama', 'Kaprichosa' y 'MÍA' fue cuestionada sobre Eleazar y la manera en que ha retomado su vida luego de que fuera encarcelado por violencia a la modelo Tefi Valenzuela, su exnovia, decidiendo ayudar a los demás como labor de altruismo.

Entonces, la respuesta de Danna Paola fue breve, pero contundente. "Qué bueno, me da mucho gusto", contestó. Luego de volver a ser cuestionada, en esta ocasión sobre Álex Hoyer, con quien presuntamente mantuvo una relación hace algunos meses, ella aseguró que está feliz de haber sacado a gente tóxica de su vida.

"Ay amigos, de verdad, move on [sigan adelante], estamos en otros tiempos. Yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas", contestó Danna Paola.

Fue así como Danna Paola evitó seguir siendo cuestionada por quienes habrían sido sus exparejas, externando su molestia hacia los medios de comunicación. Cabe destacar que pocas veces la estrella del pop se pronuncia sobre estos, pero en esta ocasión quiso hacer una excepción.

Por otro lado, cuando Eleazar Gómez fue cuestionado sobre si alguna vez invitaría a sus colegas de Atrévete a soñar a alguna de sus nobles causas, él respondió que desde hace tiempo no las veía, ni tenía contacto con ellas, aunque les enviaba un gran saludo y no descartó trabajar de la mano para una gran causa.

