¿Un bebé más para los Clooney?

Tras ser padres de mellizos y dominar el arte de cambiar pañales, George Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, no están considerando ampliar su familia.



Clooney, de 56 años, habló con franqueza en una entrevista con The Hollywood Reporter, publicada el miércoles, sobre convertirse en "un tipo muy bueno con los pañales" y de las presiones de ser padre primerizo de los mellizos Alexander y Ella, nacidos en junio en Londres.

Venice �� Una publicación compartida por Amal Clooney (@amalclooney) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 8:52 PDT



El periodista comentó que Amal Clooney respondió con un movimiento negativo con la cabeza a la pregunta de si quería tener más niños. "Tengo 39 años", comentó la abogada. "Ya los tuve bastante tarde", añadió.



Los mellizos han sido objeto de gran especulación y los Clooney, una de las parejas más famosas de Hollywood, mantuvieron un bajo perfil antes del nacimiento. "Lo primero que piensas es 'Espero no arruinar esto'", dijo el actor sobre la paternidad.

With Joe Biden and George Una publicación compartida por Amal Clooney (@amalclooney) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 12:35 PST





"Pero uno es responsable por dos niños. Quiero que sean felices. Quiero que tengan sentido del humor. Quiero que se interesen por cosas. Quiero que tengan compasión por las dificultades de los demás. Porque es eso. Uno tiene que tener algo de empatía", agregó Clooney.



El actor añadió: "Pero soy un tipo muy bueno con los pañales, algo que no sabía que sería".

#Repost @stylevoguette (@get_repost) ・・・ Cute! Spotted beautiful couple @amalclooney and #georgeclooney ���� Una publicación compartida por Amal Clooney (@amalclooney) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 2:47 PDT



El actor y director también se refirió a otros temas, desde su amistad con el expresidente estadounidense Barack Obama, con quien dijo que a veces comparte textos "picantes", a sus propias ambiciones políticas, o la falta de ellas.



"No quiero pensar que estaré en la política. Quiero pensar que eso haría mi vida miserable. No pienso realmente en ello. Pero sí creo que uno siempre tiene que participar, en su propia ciudad y su propio país y el mundo", dijo Clooney.



�� Una publicación compartida por Amal Clooney (@amalclooney) el 2 de Dic de 2016 a la(s) 3:29 PST

FUNDACIÓN CLOONEY

La Clooney Foundation for Justice anunció una nueva sociedad con Google, HP y UNICEF para proveer educación a más de tres mil niños refugiados en Líbano.

George y Amal Clooney crearon la Clooney Foundation for Justice el año pasado para apoyar la equidad en los juzgados, los salones de clase y las comunidades alrededor del mundo.

Ellos han sido víctimas de la geografía y las circunstancias, pero eso no significa que no haya esperanza", escribió la pareja en una declaración proporcionada a The Associated Press.



"Nuestra meta con esta iniciativa es ayudar a niños refugiados sirios con una educación y ponerlos en camino a ser los futuros líderes que su generación necesita desesperadamente".



¿COMO SE CONOCIO LA PAREJA DE HOLLYWOOD?

Nick Clooney padre del actor George Clooney, revelo como se conoció la pareja que ha mantenido su relación en un perfil bajo ante los medios el periodista confeso que ellos se conocieron en una cena realizada por unos amigos en común.

Happy Mother's Day �� Una publicación compartida por Amal Clooney (@amalclooney) el 14 de May de 2017 a la(s) 9:38 PDT



Los primeros en hablar con la guapa abogada fueron los padres de Clooney y se dieron cuenta de lo encantadora y maravillosa que era. Desde ese momento los padres del interprete se dieron cuenta que Amal sería la persona indicada para su hijo ya que nunca lo habían visto caer rendido ante los pies de alguien en tan poco tiempo como Amal desde ese momento han sido una de las parejas más duraderas del medio del espectáculo.

