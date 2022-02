Georgina Rodríguez: soy la mujer del hombre más seguido del mundo. Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy

Sin duda alguna Georgina Rodríguez está dando mucho de que hablar entre sus nuevos y viejos seguidores y es que la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo está en la boca de todos, ya que recientemente Netflix estrenó su reality llamado Soy Georgina. En él se narra como la ahora modelo conoció al futbolista más famoso del mundo, su relación amorosa y el cambio que dio su vida al no tener nada y hoy vivir rodeada de lujos y atenciones por ser pareja de CR7.

Quién es Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez nació el 27 de enero de 1994, es un modelo de origen argentino, pero es nacionalizada española, su fama incrementó cuando en el año 2017 empezó una relación amorosa con Cristiano Ronaldo, en el documental de Netflix ella narra que trabajaba en una tienda Gucci cuando vio por primera vez al futbolista, su estatura y galanura la atrapó.

El día que conocí a Cristiano fue un jueves de verano, voy a trabajar, llegó a Gucci, me tocaba salir a las cinco de la tarde y me llama un compañero y me dice: Oye Gio, estoy de vacaciones, pero, mira, ahorita va a ir una clienta a comprar unos abrigos porfa, quédate media hora y atiéndela y cuando estoy saliendo de la tienda veo que aparece un hombre guapisimo de casi dos metros acompañado por un niño y unos amigos.

Me quedo parada. Se para Júnior (hijo de Cristiano) en frente de mí, supereducado, me saluda y empecé a sentir como cosquillitas en el estómago. El reality inicia donde ella dice, Soy Georgina Rodríguez tengo 27 años y hace cinco años mi vida cambio. Gracias al amor, ahora mi vida es un sueño, he pasado de vender lujo a lucir en las alfombras rojas.

Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo. Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy.

Cuántos hijos tiene Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Aunque en el reality aparecen mucho los cuatro hijos de la pareja. No todos son hijos de Georgina. CR7 tiene cuatro hijos y tres no son hijos biológicos de su actual pareja.

Cristiano Ronaldo Jr, nació un 17 de junio del 2010, hasta el momento se desconoce la identidad de su mamá. "Cuando mi hijo crezca le voy a decir la verdad, porque lo merece, porque es mi hijo, pero no lo voy a decir por qué la gente quiere que lo diga”, comentó Cristiano en el documental “Ronaldo”.

Mateo Ronaldo: El pequeño Mateo nació un 8 de junio de 2017, se desconoce el nombre de su madre.

Eva Maria Dos Santos. La niña nació un 8 de junio de 2017 se desconoce el nombre de su mamá biológica.

Alana Martina dos Santos Aveiro: La niña Alana nació un 12 de noviembre de 2017, es hija biológica de Georgina y Cristiano-

A finales de octubre del 2021 la pareja anunció que la modelo se encontraba embarazada de mellizos. El reality actualmente se encuentra en el top ten de los más vistos, pero también ha ocasionado críticas para la modelo, ya que los fans de Cristiano insisten que sin él Georgina no sería nada. Incluso familia de la modelo a salido a dar entrevistas a medios de España donde han arremetido contra ella, porque dicen que los ha dejado en el abandono y que hoy se avergüenzan de ella.

Recientemente Georgina publicó un post en su cuenta de Instagram donde escribe a suerte para triunfar en la vida, se llama: Creer en ti. Y los comentarios que ha estado recibiendo no son nada agradables.

La suerte para triunfar en la vida se llama: que tu novio sea cristiano Ronaldo, le escribe un usuario, mientras que otro le da respuesta a su post, la suerte es Tener un novio rico.

En el reality se ve la gran riqueza que tiene la pareja, Georgina abordando el jet privado de Cristiano, las mansiones enormes donde viven, incluso ella misma narra que cuando recién llegó a vivir en una de ellas se perdía. "Me salía de la sala y me iba a la cocina por un vaso de agua y me tardaba media hora en regresar porque me perdía, dure como seis meses para conocer las casas y ubicar los lugares", dice Georgina.

Otros de los episodios que aparecen en el reality es como le festejan el cumpleaños al primogénito del futbolista y para no ser interrumpidos, la pareja mandó cerrar el centro de diversiones para que solo ellos y un grupo de amigos tuvieran accesos sin ser molestados. Además la modelo relata los sitios por los que les gusta vacacionar.

Georgina recientemente publicó en Instagram que se siente muy orgullosa de su familia.

