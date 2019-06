Geovani Cabrera ganador en los Premios Latinos BMI

Geovani Cabrera sigue cosechando éxitos en su carrera como compositor ya que acudió a los Premios Latinos BMI, celebrados en Estados Unidos donde se dieron cita varias celebridades del regional mexicano y urbano, logrando un reconocimiento por el tema Las Ultras, interpretada por Calibre 50.

En una entrevista para el periódico EL DEBATE, el sinaloense nos platicó sobre su reconocimiento y como empezó en el mundo de la composición, donde aseguró que no fue nada fácil llegar hasta donde está, pues tocó muchas puertas y aunque se le cerraron varias no descansó hasta posicionarse como el 'Rey Midas' del corrido.

"Estamos muy felices y contentos acabo de recibir un premio el pasado marzo, en Estados Unidos para el regional mexicano y tenemos un premio por un tema que me grabó Calibre 50 una coautoría con Eden Muñoz que se llama 'Las Ultras'...", dijo Cabrera.

"De niño empezó todo a muy temprana edad mi madre me ponía a leer después de la escuela, me ponía a leer libros mucha lectura a declamar poemas y toda esa cuestión entonces por ahí empezó todo", expresó muy agradecido por las enseñanzas de su madre.

Geovani Cabrera durante la entrevista que ofreció Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

Fue a partir del 2012 cuando Geovani Cabrera comenzó a sembrar éxitos en distintas estaciones de radio y hacer escuchado entre los artistas del regional mexicano, quienes buscaban grabar algunos temas con él, su primer éxito grabado fue con Larry Hernández con el tema El Ardido.

El sinaloense muy orgulloso con su reconocimiento el cual iba llegando Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate



"Me empezaba a grabar gente del regional mexicano, agrupaciones importantes la MS 'Piénsalo', Calibre 50 me grabó varios temas, Banda Carnaval, 'La historia en mis manos', 'Los lentes Carrera' con Revolver que fue un hit, también 'Javier de los Llanos', 'Me va a pesar', la Arrolladora", comentó.

El sinaloense posó junto algunos de sus reconociemientos Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

Las experiencias de vida su inspiración

"Yo creo que la inspiración es algo que fluye de una parte aquí del cuerpo del alma, pero no sé, yo siempre lo defino como una metáfora que me gusta mucho de un poema 'la inspiración es una barca en medio del mar que de vez en cuando viene y me visita'. Yo me inspiro en cosas que me pasan, vivencias, yo no escribo mucho, realmente escribo muy poco, de repente me levanto a las tres de la madrugada a escribir algo que se me ocurre, señaló Geovani.



Junto a su primera guitarra de nombre 'Michel' y su taza favorita de café, Geovani nos mostró su oficina Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

A través del vaso éxito internacional

Dicho tema se ha convertido en toda una sensación para las plataformas digitales, programas de televisión y hasta para otros géneros musicales, quienes han interpretado la canción que tiene millones de reproducciones en YouTube es por eso que Geovani contó la historia.

Sus hijos el reconocimiento más sagrado aseguró Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

"Atráves del vaso fue por una dificultad amorosa entonces yo traía ganas de escribir algo tipo José Alfredo tipo de aquellos tiempo y traerlo a la actualidad es difícil porque José Alfredo es el rey de las rancheras entonces yo recuerdo que estaba tomando y de repente agarré un vaso porque tomó vino, y no sé si les ha tocado que el vaso como que se empaña, entonces me imaginé como sería extrañar a una persona y buscarla a través del vaso, entonces así me nació, estaba en mi oficina así tomando la idea me la lleve para Mazatlán y ahí la desarrolle con mi compadre Horacio Palencia".



Geovani Cabrera mostrando nuevos tonos para su próximo tema Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

Cada día me dan una sorpresa nueva de esa canción ya la graban en bachata en Republicana Dominicana, en España en Colombia me la han grabado", recalcó Geovani.

Nuevos proyectos

El también productor dejó en claro que este año vienen varias sorpresas por lo que nos dio un adelanto sobre los artistas que grabaran varias de sus composiciones.

"Estamos haciendo canciones para diferentes artistas para Lenin Ramírez, para Tercer Elemento, La Adictiva y para mucha gente que está grabando en estos momentos hay mucho por hacer gracias a Dios", explicó.