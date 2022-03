Geraldine Bazán aboga por Eleazar Gómez y pide una segunda oportunidad: "pagó lo que tenía que pagar"

El actor Eleazar Gómez iba a ser galardonado con la Presea Luminaria, en un evento que se llevaría a cabo en Galerías Plaza de Las Estrellas, en la Ciudad de México, sin embargo, varias personas se manifestaron en contra a través de redes sociales, por el pasado agresivo del ex novio de la cantante Danna Paola, motivo por el cual, dicho evento fue cancelado.

En un comunicado, los organizaron manifestaron estar a favor de los derechos y la no violencia contra las mujeres, "es por ello que el evento programado, donde se presentaría el señor Eleazar Gómez, ha sido cancelado". Recordemos que el actor estuvo unos meses en prisión tras golpear a su entonces novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela.

La actriz Geraldine Bazán, de 39 años de edad y originaria de la Ciudad de México, salió en defensa de Eleazar Gómez, quien es ahijado de su mamá, la señora Rosalba Ortiz Cabrera. "Yo lo quiero mucho, ha sido familia, si no hablo de mi vida privada tampoco me gusta entrar en temas polémicos", mencionó en un encuentro con unos medios de comunicación, en referencia a la cancelación del evento donde sería galardonado.

La ex esposa del galán de telenovelas Gabriel Soto, pidió una segunda oportunidad para Eleazar Gómez, mencionando que todos cometemos errores, "él cometió un error y se pagó lo que tenía que pagar".

Tiene que tomar diferentes medidas dentro de su vida, pero yo personalmente no soy nadie para juzgar y creo que todos merecemos una segunda oportunidad.

Recordemos que en noviembre de 2020, quien fuera uno de los protagonistas de la telenovela juvenil "Atrévete a soñar", fue detenido tras darle una fuerte golpiza a su ex novia Stephanie Valenzuela, durante una discusión en un departamento en la CDMX.

El hermano de la actriz Zoraida Gómez, estuvo más de cuatro meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por el delito de violencia familiar equiparada. En marzo del año pasado, un juez le otorgó tres años de libertad condicional, luego de que Stephanie aceptara la reparación del daño que le propuso su ex pareja.

"Ya quedó en el olvido, ya no pienso hablar más del tema, no tengo que hablar de él, ya es un tema pasado, ya quedó ahí, y solo me voy a enfocar en mi carrera", comentó Tefi anteriormente ante varios reporteros de espectáculos.