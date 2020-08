Geraldine Bazán arrasa en Tulum con su cuerpazo en bikini y desata la locura

Geraldine Bazán cada vez más está disfrutando la vida al máximo prueba de ello son las recientes fotos que compartió en su Instagram donde lució tremendo cuerpazo en las playas de Tulum junto a sus hijas, quienes estás muy apegadas a su bella madre.

Desde un divertido parque acuático, hasta disfrutar de las olas del mar, Geraldine Bazán se llevó a sus hijas de vacaciones, esto después de un largo periodo de trabajo en el extranjero, ya que se encontraba grabando la película, Qué Leones, donde aseguró haberse divertido mucho, pero no tanto como lo hace con sus hijas Elisa y Miranda.

En la primera foto se puede ver a Geraldine Bazán con lo que parece ropa deportiva y una gorra, dejando en claro que durante las vacaciones le encanta ejercitarse para tener ese cuerpo tonificado que siempre le han elogiado, además de una cintura de ensueño la cual le luce bastante, ya que su estatura de 1.70 le brinda un buen aspecto.

Geraldine Bazán luciendo cuerpo en la playa/Instagram

El cuerpo necesita descanso, la mente paz y el corazón alegrías, escribió Geraldine Bazán en la foto con la cual alcanzó más de 42 mil likes, además de varios comentarios donde la llenaron de piropos, pues aunque no se sabe si la rubia anda de novia o no, sus fans se le lanzan con todo.

"Exacto. Mujerón. Geraldine a disfrutar. Con tus bellezas princesas. Eres un amor. En toda la extensión de la palabra. Dios te bendiga. Las mosqueteras", "Bonito paisaje para una mujer tan hermosa que opaca todo con su hermosura", "Que bella Que sigas disfrutando de la vida junto a tus mosqueteras", "Cuerpazo mamacita Preciosa belleza bonita primor lindeza divinidad primor hermosura", le escriben a Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán junto a sus bellas hijas en el parque acuático/Instagram

En otra foto se le ve junto a sus dos hijas con un traje de baño de una sola pieza con el cual llamó la atención de todos, ya que se le miraba muy bien, pues a pesar de no enseñar su ya famoso vientre plano, enseñó la cinturita que tiene, pues al parecer el traje le quedaba muy pegado, por si fuera poco las hijas de la actriz también aparecieron en la foto, donde se les ve muy grandes, por lo que se convirtieron en la sensación de los seguidores de Geraldine Bazán.

"Que bellezas toda mi admiración para ti que te das tiempo para estar siempre con tus hijas bien por eso bendiciones no me pierdo tus videos siempre es muy grato verlos", "Amo a mis bellas rubias!!! Las extraño mucho", "Hermosas perecen hermanas que bendición ser mamá de esas hermosas nenas", "Como se sentirá Soto al ver tres bellas mujercitas sin él", le escribieron a las tres chicas.

Geraldine Bazán muy sexy en redes sociales/Instagram

La foto más reciente de Geraldine Bazán alcanzó más de 46 mil likes, y se le ve a la actriz sola disfrutando de la playa con un coco en mano, además de traer unos lentes de sol, con los cuales quiso pasar desapercibida, pero también eligió un sombrero con el cual se miraba espectacular, pues no es sorpresa que a la rubia le gusta verse fashion.

Geraldine Bazán muy feliz con sus hijas/Instagram

Recordemos que mucho se ha dicho sobre la supuesta relación que tiene Geraldine Bazán en estos momentos con un empresario, pero de acuerdo con la revista Tv Notas, dicho sujeto podría traer problemas a la vida de Geraldine Bazán, ya que un amigo cercano a los dos asegura que es un arribista.

Aunque hasta el momento Geraldine Bazán no ha dicho nada sobre un supuesto romance, pues no ha tenido la oportunidad de encontrarse con la prensa para hablar sobre su vida amorosa, la cual sigue siendo un misterio, pues lo último que se supo es que ya no sale con el actor argentino Santiago Ramundo.

