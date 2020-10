Geraldine Bazán cada vez más joven explota su soltería

Geraldine Bazán de 37 años de edad, nos deja cada vez más con la boca abierta por una sorprendente razón, ya que se le ve joven y bella desde que terminó su matrimonio con Gabriel Soto, basta con solo ver algunas fotos de su relación pasada con el padre de sus hijas donde aparece un poco más aseñorada, pero ahora se ve mucho mejor que antes.

En su cuenta personal de Instagram, donde casi llega a los cinco millones de seguidores, es muy común ver comentarios, donde lejos de subirle el ego por todo lo que ha pasado en su vida durante los dos últimos dos años, se quedan impactados, pues no saben que es lo que hace Geraldine Bazán para verse tan bien, pues su belleza es extraordinaria, pero ahora más que está soltera.

Geraldine Bazán originaria de la Ciudad de México cambió bastante en todos los aspectos, desde su perspectiva de ver la vida, hasta el cuerpazo que logró y e el cual presume cada que puede en Instagram, pues se le ve increíble a la rubia, quien lejos de quedarse callada sobre sus rutinas de entrenamiento, explica que es lo que hace para verse maravillosa.

¡A mi parecer el mejor entrenamiento es el que a cada uno de nosotros nos acomode, personalmente no me gusta el gimnasio prefiero entrenamientos funcionales al aire libre y amo pilates!!! Por un lado desarrollas fuerza y condición y por el otro un cuerpo femenino, elástico y elongado. Que les funciona a ustedes y por qué hacen o no ejercicio???, explica Geraldine Bazán en sus rutinas de ejercicio.

Mientras tanto sus fans le han dicho de todo desde que se le ha visto más joven y va desde cual es su alimentación, hasta que tipo de ropa le gusta ponerse para verse tan bella, pues muchas de sus fans se quieren parecer a ella, algo que agradece la misma Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán no solo ha estado al pendiente de sus fans y lo que le preguntan en redes sociales, también lo hacen por medio de su canal de YouTube, donde explica cual es su alimentación la cual es muy sencilla, ya que trata de incluir para todo pescado uno de sus alimentos preferidos.

A mi la verdad me gusta mucho el arroz y además los frijoles también me gustan muchísimo, entonces trató de siempre tener en casa arrocito, frijolitos, quesito, por ejemplo queso panela. Yo no soy vegetariana no como tanta carne, pero como pollo, como pescado, me gusta mucho el queso también, dijo Geraldine Bazán en uno de sus videos.