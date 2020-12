Geraldine Bazán como reina de la nieve conquista las montañas de Aspen

Geraldine Bazán de 37 años de edad como una verdadera reina de la nieve desató la locura total, pues ella en estos momentos se olvidó de México para irse a Aspen a pasar la Navidad lugar que le fascina, pues no es la primera vez que vemos a la actriz entre la nieve, pues le encanta irse a las montañas para esquiar con sus amigos a quienes quiere mucho.

Más de 42 mil likes le dieron a Geraldine Bazán, quien apareció con un sombrero en color azul indicado para la nieve y una cabellera suelta con la cual hizo juego con la misma nieve, pero eso no fue todo, pues el mejor accesorio fueron los ojos de la actriz, ya que su color azul hizo que resaltaran demasiado en la foto que publicó en su Instagram, dejando en claro que es una mujer muy bella.

"Que bonita. Disfruten sus vacaciones en Colorado", "Hasta con cubre bocas y frío te ves hermosa", "Que belleza te queda hermoso ese sombrero hace contraste,con tus ojos, y el abrigo, bello", "Hermosa Dios te bendiga siempre a ti y a tus mosqueteras", "Chula hermosa saludos desde Denver Colorado", le escribieron Geraldine Bazán en redes.

Algo que han celebrado los fans de Geraldine Bazán es que la actriz originaria de la Ciudad de México, no ha dejado que le afecte para nada el último escándalo de su ex esposo Gabriel Soto de 45 años de edad, pues muchos piensan que la famosa está preocupada, pero lejos de eso, ella ya tomó su vida aparte, por lo que no le importa que le pase al actor.

Y es que después del video escándalo de Gabriel Soto, donde aparece como Dios lo trajo al mundo, muchos pensarían que Geraldine Bazán, se siente muy mal, pero no es así, pues desde hace tiempo a ella dejó de importarle el padre de sus hijas con quien no terminó las cosas nada bien debido a como se dieron estas.

Pues para quienes no lo saben del todo al parecer Gabriel Soto comenzó una relación amorosa con la actriz Irina Baeva, estando casado con Geraldine Bazán, es por eso que cuando se dio a conocer el romance, la bomba explotó, ya que muchos internautas tacharon al actor de infiel.

Geraldine Bazán con su mirada bella cautivó las redes/Instagram

Aunque Geraldine Bazán ha sabido salir adelante con sus hijas, muchos de sus fans siguen molestos con Gabriel Soto, pues no perdonan lo que le hizo a la madre de sus hijas, aunque se ha justificado en varias ocasiones, no a todos les ha gustado la pareja que ha formado con Irina Baeva quien también ha enfrentado la furia de los haters, pues le han puesto de todos los apodos posibles.

A pesar de todo lo que ha tenido que enfrentar Geraldine Bazán, se ha ganado la fama de una mujer con clase, pues tras el escándalo que enfrentó con su ex esposo, ella jamás fue grosera con la prensa en ningún momento, incluso trató de evitarla a toda costa, ya que no soportaba los cuestionamientos que le hacían, pues eran relacionados con Irina Baeva.

Otra de las cosas por las que ha sido ovacionada Geraldine Bazán, es por como la hemos visto vestir últimamente con vestidos demasiado refinados, con los cuales se le ve tremendo cuerpazo, además de un porte único, pues son pocas las famosas que lucen de esa manera tan impactante como la rubia.

Cabe mencionar que el motor más grande en la vida de Geraldine Bazán han sido sus hijas, pues por ella ha salido adelante ante todas las adversidades, incluso las menores al igual que ella son unas celebridades en Instagram.