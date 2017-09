Geraldine Bazán, como toda una dama, defiende a su esposo

Luego de que se destapara que Julián Gil incluyó el nombre de Gabriel Soto en su demanda contra Marjorie de Sousa, para saber si realmente es padre de Matías, Geraldine Bazán esposa del actor dio la cara.

La prensa le preguntó a la actriz qué opinaba acerca de la prueba de paternidad que Julián Gil le pidió a Marjorie y su respuesta fue corta pero muy contundente:

Los usuarios de redes sociales elogiaron su respuesta y dijeron que actuó como una dama: “Así es como se habla Geraldine”, “Geraldine toda una dama”.

Y es que durante la batalla legal que la actriz Marjorie de Sousa y Julián Gil enfrentan por la manutención y custodia de su hijo Matías Gregorio, ha salido a relucir el nombre del galán de las telenovelas (Gabriel Soto).

A quienes lo involucran con la venezolana o lo han llegado a señalar como padre biológico del menor, el esposo de Geraldine Bazán pidió, durante una entrevista con Hoy, que lo dejen en paz, pues está harto de los chismes.

“Por favor, yo les suplico por mí, por mi mujer y por mi familia, que me dejen de involucrar en sus problemas, yo no tengo nada absolutamente que ver con los problemas de Julián y de Marjorie, y mucho menos de ese niño, yo les digo categóricamente: ¡no tuve nada que ver!, nunca tuve nada que ver con la señora Marjorie de Sousa, entonces no hay manera de que me vinculen en toda esta problemática que se está suscitando entre ellos”.