Geraldine Bazán comparte el significado de ser mamá de las adorables Elisa y Alexa

En una reciente charla que Geraldine Bazán tuvo con Ana Clau para su canal de YouTube, abrió su corazón con respecto a ser mamá de dos personitas tan bellas, simpáticas y adorables como ella. Fruto de la relación amorosa que tuvo con Gabriel Soto, la actriz tuvo a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. "Para mí el ser mamá ha sido una de las experiencias más locas, gratificantes, cansadas, amorosas, desesperantes...realmente la maternidad trae absolutamente de todo a tu vida".

Trae el amor más incondicional, para mí ser mamá es lo máximo, creo que es cuando realmente conoces el amor incondicional hacia una personita, hacia un ser, lo que más me gusta de ser mamá, es como si tuvieras la posibilidad de volver a vivir todo por primera vez, pero a través de los ojos de tus hijos.

Asimismo Geraldine Bazán manifestó que aunque ser mamá es increíble, también está la contraparte "en el que dejas a un lado el yo, para pensar en alguien más y que tu prioridad también sea alguien más".

Durante la charla Geraldine Bazán habló maravillas de sus hijas. De su primogénita Elisa Marie dijo que era su alma gemela. Sobre su hija más pequeña Alexa Miranda, contó que tiene un gran ángel y solo le bastan tres segundo para ganarse el cariño de las personas que no conoce.

Foto: Instagram @geraldinebazan

Geraldine Bazán se queda con lo bueno de su matrmonio

Anteriormente surgieron los rumores de que la actriz estaba en un nuevo noviazgo. Geraldine Bazán dijo sobre esto ante los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México: "soy testigo en carne propia de cómo hay publicaciones que mienten mucho, porque lo he vivido, porque ustedes saben cuántas mentiras han dicho sobre mí, sobre mucha gente".

Ante la insistencia de los medios de comunicación con respecto a este tema, Geraldine Bazán no dudó en externar su descontento por la posibilidad de que el padre de sus hijas, Gabriel Soto, pueda reaccionar a su vida amorosa. "Dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tiene nada que ver en mi vida, por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas, o sea, mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí, dejen de involucrarme con…".

Yo creo que mi vida personal pues no le incumbe (a Gabriel Soto), así como su vida personal no es de mi interés, cada quien lleva su vida, y ahora sí que nos revuelven otra vez, no tenemos nada que ver a nivel personal, yo respeto su vida, él respeta la mía y ya.

Por otra parte, en una charla con el maquillista Soy Letal, la actriz aseguró que pese a todo lo vivido, no se arrepiente de haberse casado con Gabriel Soto: "el momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer. Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento".

La ex esposa de Gabriel Soto reconoció que aunque la han atacado por varias causas, es lo suficientemente segura de sí misma como para permitir que las críticas le afecten: "la gente a veces cree que por ser una persona conocida puede opinar sin tener conocimiento de causa. Lo más importante es saber quién eres y que a tu alrededor esté todo muy bien dado y protegido. Hay personas que festejan mucho más un fracaso ajeno que un éxito propio y eso es tristísimo".