Geraldine Bazán comparte poderoso mensaje sobre amor e inclusión

Geraldine Bazán será una de las celebridades que participarán en la marcha por el Día Internacional del Orgullo LGBTTTI en la Ciudad de México, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de junio. En sus redes sociales compartió un mensaje de amor, respeto e inclusión.

Sin embargo, las palabras de Geraldine Bazán causaron un debate en redes sociales. "Calentando motores, emocionada y feliz de que me permitan compartir, gozar y ser parte del respeto, amor e inclusión que tanto necesitamos en el mundo".

Este es un post de inclusión y respeto habrá quién lo comparta y quién no. Son libres de comentar su opinión, los comentarios que ofendan ya sea en contra o a favor serán eliminados.

"Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que estén protegidos de daños internos o externos, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es. Hecho esta", manifestó la actriz Geraldine Bazán.

En los comentarios muchas seguidoras de la ex esposa de Gabriel Soto, manifestaron no estar de acuerdo con sus palabras.

"No estoy de acuerdo. Pero igual respeto", "Dios ama al pecador, más no al pecado. Podemos respetar las decisiones de cada quien, más no podemos justificar sus acciones", "soy tu fan te admiro como madre y mujer fuerte, valiente, etc, pero no comparto esos ideales contigo, Dios creo un hombre y una mujer, no creó dos mujeres ni dos hombres, no sea bocera de querer descomponer la familia, algo tan lindo maravilloso que nuestro Dios creó", fueron algunos de los comentarios en contra.

Asimismo hubo personas que aplaudieron las palabras de la actriz: "que viva el amor, la paz, la tolerancia, el negro, el blanco, la equidad, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la amistad, la familia y fe en cada corazón".

Por otra parte, Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencontraron en medio de su reciente pelea, gracias a su hija mayor. Los actores asistieron (aunque no estuvieron juntos) a un evento interescolar de su hija Elissa Marie, donde mostró su talento artístico.

"Mi muñeca preciosa, pones tanto corazón y empeño en lo que te gusta y soy testigo como cada día das ese extra para ser mejor en todos los aspectos. Te amamos y estamos tan orgullosas de ti", comentó la orgullosa mamá en un post en Instagram.

Gabriel Soto manifestó sobre su hija Elissa: "estoy tan, pero tan orgulloso de ti hija. Ver tu entusiasmo y tu alegría arriba de ese escenario, te amo con todo mi corazón, el papá más orgulloso del mundo".