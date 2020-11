Geraldine Bazán comparte uno de sus tratamientos estéticos para lucir un abdomen plano y tonificado

Geraldine Bazán ha comentado en varias ocasiones que ante cualquier tratamiento estético, siempre se debe de tener una buena alimentación y ejercicio. En su perfil de Instagram luce el cuerpazo que tiene en las diversas fotografías y videos que comparte con sus miles de followers. La hermosa actriz es muy disciplinada no solo en su faceta profesional y como mamá, sino también con su alimentación y actividades físicas.

Sin embargo, Geraldine Bazán no tiene problema alguno en compartir algunos de los tratamientos estéticos a los que se somete, para lucir aún más bella y radiante. Este fin de semana compartió en las stories de su cuenta en Instagram, una serie de videos donde cuenta a sus fans que en ocasiones, hay que darle una ayudita extra a nuestro cuerpo. La actriz acudió a una clínica de belleza en la Ciudad de México, para iniciar una serie de sesiones de CrioFrecuencia.

Mientras llevaba a cabo su primera sesión, Geraldine Bazán explicó a sus fans:

Voy a empezar la CrioFrecuencia que es un tratamiento para recuperar colágeno y elastina en la piel, después de dos embarazos, hay que darle a la piel un poquitito de ayuda con hermatología pero lo más importante, es siempre una buena alimentación y ejercicio, estoy empezando, esta es mi primera sesión, vamos a ver como nos va.

Asimismo Geraldine Bazán se sometió a una sesión de MYS FIT, ¿en qué consiste? De acuerdo con KIOO Medical & Beauty Center, es el primer tratamiento no invasivo capaz de generar músculo y quemar grasa simultáneamente, mediante contracciones repetitivas en el mismo músculo. Este tratamiento elimina flacidez, tonifica, levanta y reafirma zonas corporales cómo: glúteos, abdomen, brazos, muslos, pantorrilla y espalda baja.

La familia de Geraldine Bazán al pendiente del caso de Eleazar Gómez

Por otra parte, como muchos recordarán a inicios de este mes de noviembre, el actor Eleazar Gómez en la Ciudad de México, luego de una golpiza que le dio a su novia Stephanie Valenzuela. En medio de este escándalo salió a relucir el nombre de la actriz Geraldine Bazán. Ante esto muchas personas se preguntaron en redes sociales: "¿cuál es la relación que tiene la actriz con Eleazar?

Supuestamente Ángel Claude Ortíz, hermano de Geraldine Bazán quien es Licenciando en Derecho, sería el abogado que llevaría la defensa de Eleazar Gómez. Sin embargo, ante las especulaciones la misma Geraldine se encargó de aclarar esta situación. En un comunicado que compartió en las stories de su cuenta en Instagram, manifestó al respecto: "debido a las especulaciones de la participación de mi hermano en la defensa en el caso de Eleazar Gómez, me veo en la necesidad de aclarar que solo son eso, especulaciones, tenemos una relación cercana con su familia desde hace muchos años, la presencia de mi hermano fue de carácter personal, con el fin de conocer la situación de Eleazar. Ni tuvo, tiene, ni tendrá alguna participación en su defensa".

Geraldine Bazán expresó que su familia estará al pendiente de esta situación que atraviesa Eleazar Gómez, "estaremos muy pendientes de su proceso jurídico como amigos de la familia".

Las especulaciones de que el hermano de Geraldine Bazán sería el abogado defensor de Eleazar Gómez, surgieron luego de que la mamá de la actriz, la señora Rosalba Ortíz, acudiera a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para apoyar al actor, a petición de su mamá quien no puede acudir debido a unos problemas de salud. "Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad".