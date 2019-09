Geraldine Bazán dedica tema de Selena Quintanilla a Gabriel Soto

Geraldine Bazán disfruta del amor de sus adorables hijas y de su soltería; la actriz en compañía de un grupo de amigos salió a divertirse, pues no todo debe ser trabajo. "De vez en cuando hay que salir a 'orearse', ¿no?", expresó en sus redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en el lugar donde se encontraba no dudo tomar el micrófono y ponerse a cantar.

Geraldine Bazán compartió en las Stories de su cuenta de Instagram un video donde canta "Si una vez", uno de los temás más recordados de la fallecida Selena Quintanilla. "Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba, si una vez dije que te ama no lo vuelvo a hacer, ese error es cosa de ayer".

El palomazo que #GeralineBazán se aventó será dedicado para su ex #GabrielSoto? �������� pic.twitter.com/7eq0wGf6py — Fidelio (@Fidelio64667326) September 23, 2019

En redes sociales no pudieron faltar los comentarios que afirma que la actriz, dedicó este tema de Selena Quintanilla a su ex esposo Gabriel Soto.

Por otra parte, Irina Baeva llevó a cabo hace unos días una charla llamada "¡Arriba Eva!", donde habló sobre lo complicado que se volvió su vida al iniciar su noviazgo con Gabriel Soto. "Les platicó, yo me enamoré de un hombre separado, que con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su pareja, era un papel, por eso ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando, como Lilith, me convertí en demonio”.

Irina Baeva resaltó que para Gabriel Soto todo siguió igual, seguía siendo el mismo hombre, nadie le decía nada, caso contrario a ella.