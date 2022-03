Geraldine Bazán demuestra con este outfit porque es la Barbie humana mexicana

Geraldine Bazán de 39 años de edad, para muchos es considerada la Barbie de carne y hueso mexicana, pues cuando se pone vestuarios en color rosa da la impresión de parecerse a dicho personaje, por lo que una vez más lo volvió hacer al ponerse un outfit muy fresco con el que deja impactados a todos.

Resulta que la actriz de telenovelas se presentó en un evento muy de mañana donde al parecer fue madrina, ya que cortó el listón de un negocio, en la foto se puede ver a Geraldine Bazán con una falda y blusa en color roza, pero combinó todo con una chamarra deslavada la cual se le miraba increíble, además de unas ondas de ensueño.

"Apoyamos lo que vale la pena apoyar valores, fuerza, inteligencia,firmeza, amor y todas esas cualidades y belleza de ser humano que eres", "Me encanta que nos compartas fotos de estudio o profesionales, siempre te ves espectacular y bellísima, una reina", "Como sea siempre has sido y eres la diosa toda chula Todas tus ideas como sea siempre han sido y son los más bonitos del mundo mundial", escriben las redes sobre ella.

Geraldine Bazán con su vestido rosa impactó a todos/Instagram

Otra de las cosas por las que es admirada esta guapa mujer, es por su manera tan elegante de maquillarse, pues nunca ha caído en lo exagerado, otra de las cosas, por las que parece una verdadera Barbie, además de que el glamour siempre lo ha portado desde que se dio a conocer en el mundo de la farándula.

Para quienes no lo saben Geraldine Bazán estos últimos años la guapa mujer ha dado mucho de que hablar porque no solo ha tenido mucho trabajo, pues para muchos se ha rejuvenecido, pues desde hace un tiempo la famosa no tenía ese impacto que hoy en día se carga en redes.

Además, sus seguidores la admiran por como ha salido adelante, ya que en 2019 tras su separación con Gabriel Soto, padre de sus hijas, las cosas al parecer no iban a marchar nada bien en cuanto a la vida de la rubia, pero como toda una empoderada lo logró y ahora está más feliz que nunca.

