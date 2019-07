Geraldine Bazán derrocha mucha sensualidad en sus vacaciones

Mientras sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda están pasando parte de sus vacaciones con su padre Gabriel Soto, la actriz Geraldine Bazán se ha dado una merecida espacada a Grecia en compañía de sus amistades. En su perfil de Instagram ha compartido varias fotografías y videos, siendo las imágenes en traje de baño las que más han causado furor entre sus 4 millones de followers en dicha red social.

En un post usó una conocida frase de la película Titanic: "el corazón de una mujer es un profundo océano de secretos".

En otra publicación compartió con sus seguidores una serie de fotografías usando un sensual traje de baño color neón, donde dejaba al descubierto sus curvas.

Geraldine Bazán además de mostrar su anatomía en bikini, publica inspiradores mensajes: "si, la verdad me estoy alcanzando a divertir. No dejas de reír cuando envejeces, envejeces cuando dejas de reir".

Sus seguidores han alabado su belleza, mencionando que la actriz tiene mucho ángel.

Anteriormente Gabriel Soto compartió en sus redes sociales parte de sus vacaciones de verano junto a sus hijas en la Riviera Maya. Aunque el galán de telenovelas es muy reservado en compartir imágenes desus hijas en redes sociales, hizo una excepción.

El galán de telenovelas publicó una serie de fotos y videos de un ritual Maya del que fueron parte. "Lo he dicho antes que no me gusta subir muchas cosas de las que hago con mis hijas, pero hay cosas que vale la pena compartir. Hoy tuve la fortuna de enseñarles uno de los lugares mas mágicos que hay".

Y que mejor que recibiendo la energía positiva del universo con un ritual Maya, agradeciendo a la madre naturaleza por todas las bendiciones.

Luego del ritual un poco de aventura y adrenalina siguió en el itinerario de Elissa y Alexa con su papá. "Obvio no podía faltar un poco de adrenalina".

Ante de realizar este viaje con sus hijas el actor contó a Las Estrellas que estaría una parte de las vacaciones de verano con ellas, ya que después tiene trabajo por cumplir. “La primera parte de las vacaciones me toca estar con mis dos chiquitas, vamos a pasar uno días en la playa. La segunda etapa de las vacaciones, en el mes de agosto, estoy en una gira de dos obras de teatro simultáneamente, una de ellas es Cleopatra metió la pata y la otra es La homofobia no es cosa de hombres".