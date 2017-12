Geraldine Bazán dice de quién fue la idea de su divorcio

La actriz Geraldine Bazán finaliza este 2017 con gran actitud y sanando heridas que le dejó este año. En entrevista con la revista Vanidades México, la bella señora señala, entre otras cosas, cómo se siente tras su separación como pareja del también actor Gabriel Soto.

"Es doloroso y difícil, uno se pregunta por qué y hay una tendencia a culparse de ciertas cosas", dijo respecto a la interrogante de cómo se siente al enfrentar su separación de Soto.

Luego de una década junto a Gabriel Soto, la actriz se separó de su pareja y comienza una nueva vida, haciendo de la adversidad una nueva oportunidad para crecer.

Feliz Navidad!!!!! ❤️ Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el Dic 25, 2017 at 9:25 PST

Y confiesa que la idea y decisión del divorcio fueron de ella.

"Es una idea que yo plantee. La verdad es que fue una decisión mía, lo pensé mucho y me cuestioné si estaba haciendo lo correcto", reveló.

Un gran padre para sus hijas.

“Sin duda siempre he pensado que las personas llegan a tu vida por algo y lo que puedo decir es que escogí a un gran padre para mis hijas y lo que sucedió es que nuestro ciclo como pareja terminó, pero nosotros seguiremos siendo una familia", dijo Geraldine, quien tiene dos hijas con Gabriel, Elissa Marie, de 8 años, y Alexa Miranda de 3.

Para la actriz la relación con el protagonista de telenovelas como "Yo no creo en los hombres" y "Caer en tentación", seguirá de por vida, por el vínculo que los une.

"Tenemos una conexión de por vida y lo he tomado como una experiencia que me hace crecer más. Es una gran pérdida, como cuando se va un ser querido, pero esto no es para siempre, él será parte de mi existencia y de la de mis hijas. Ahora lo que me importa es enfocarme en el orgullo de conocerme en esta etapa", expresó.

#tbt #lastresmosqueteras Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el Dic 7, 2017 at 4:12 PST

Geraldine está segura de que hizo todo lo que estuvo en sus manos para tratar de salvar su relación.

“Hice todo lo que podría haber hecho en todos los aspectos, por eso estoy tranquila y en paz conmigo misma, porque luché por mi familia y por mi relación cuanto pude", revela.

Hija de Mariana Levy, no deja pero nada a la imaginación.

María Levy, hija mayor de la fallecida actriz Mariana Levy Fernández y el actor Ariel Padilla, lleva tiempo causando furor en redes sociales debido al parecido físico con su mamá, pero también a su belleza natural.

María Levy ya cumplió la mayoría de edad. Foto: Instagram @marialevyy

Aunque ella se mantiene alejada del medio del espectáculo, sí es muy famosa en redes sociales, sobre todo en Instagram. En esta red social tiene más de 130 mil seguidores y sus publicaciones están llenas de halagos y comentarios positivos.

La joven ha compartido varias fotografías en bikini y ha causado sensación por su abdomen.

La nieta de Talina Fernández sabe causar bajas pasiones. Foto: Instagram @marialevyy

María Levy, compartió recientemente una fotografía que dejó poco a la imaginación de sus seguidores en redes sociales.

En dicha imagen se puede apreciar a la hija de Mariana Levy con un top obscuro, ropa interior y un par de botines negros.

Asimismo, como mensaje de la foto, escribió lo siguiente:

“Ese día descubrí mi amor por las tortas de tamal y me comí dos”.

Al parecer María es amante de la fotografía, pero no podemos negar que si quisiera dedicarse al modelaje tendría muchísimo éxito.

Pero esta no es la primera vez que la hija de Mariana Levy y nieta de la presentadora Talina Fernández, publica imágenes de ella mostrando su espectacular figura.

María Levy ha tenido una vida complicada desde la muerte de su mamá, cuando tenía solo 9 años, sin dejar de mencionar que ha sido crecer lejos de sus dos medios hermanos menores José Emilio y Paulina.

Te comparto otras de las sensuales publicaciones de la hija de Mariana Levy:

Por otra parte, Talina Fernández fue directa al referirse al caso de la herencia, en que sus nietos tendrían que disponer de los bienes de su fallecida hija Mariana, cumpliendo la mayoría de edad.

“El asunto va en nada, va igual que hace 12 años”, respondió a los medios en una reciente entrevista.

La muerte de su hija, ha sido el golpe más fuerte de su vida.

Por supuesto, al referirse al fideicomiso creado por Daniela Romo y Tina Galindo tras el fallecimiento de Mariana, la presentadora televisión especificó que su nieta María, decidió no aceptar su parte al cumplir 18 años de edad.

Talina Fernández también ahondó en detalles sobre la actual relación que mantiene con su nieta María.

“Buena, a secas. María se enamoró y se fue”, así definió el actual trato que lleva con la joven, que se independizó cuando alcanzó la mayoría de edad.

Mariana Levy (D.E.P.), María y Ariel López Padilla.

Incluso, aprovechó para dejar claro que existe una ruptura definitiva con Ariel López Padilla, quien es padre de María y que fuera esposo de Mariana Levy por nueve años. Ella fue directa al declarar que con él no ha cruzado ninguna palabra.