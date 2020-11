Geraldine Bazán enamora con un verdadero porte de princesa

México.- Si hablamos de las mujeres más hermosas del espectáculo forzosamente tenemos que mencionar a Geraldine Bazan, incluso no sería sorpresa que ella encabezara esta lista. Y es que la ex esposa de Gabriel Soto publicó una fotografía en Instagram que ha desatado la locura entre los internautas, con un elegante vestido y sobre todo un porte de princesa logró enamorar a miles.

No es sorpresa la actriz deje a todos boquiabiertos con su belleza, pero es que en esta ocasión dejó claro que no importa el momento, ella siempre lucirá espectacular. En la fotografía se le puede ver con un bello vestido escotado de color negro y un lujoso cinturón, además, lo acompañó con un par de elegantes botas y unos lentes de sol. Sin embargo, lo que realmente resalta en las imágenes es su rostro angelical.

Esta publicación a penas y se compartió el día de ayer poer ya esta por superar las cien mil reacciones. Asimismo, generó gran cantidad de comentarios entre ellos los de algunos famosos como la youtuber Camila Guiribitey y la actriz Gretell Valdez, quienes no dejaron pasar la oportunidad pare recordarle lo espectacular que se miraba.

Ame como te quedo ese vestido de pelotica", "Que guapa, cada día te ves mejor, i love you", imposible que puedas ser más bella, eres la mas hermosa", "No me digan que tengo que divorciarme para dar ese cambiazo de mil", "Qué linda estás Hasta parece una muñequita de porcelana", "Es un sol de hermosura, sensualidad y tentación mi Reyna Geraldine Bazán única", "Cuando sea mas grande quiero verme así como tu de hermosa", le escribieron los usuarios a Geraldine Bazán.

Entre los comentarios algunos de sus seguidores tuvieron el atrevimiento se mencionar su divorcio con el actor Gabriel Soto, y es que desde que se separaron Geraldine ha dado un gran cambio en su persona, dejando claro que no se dejará caer por ningún hombre ni por nadie. Desde luego que fue un proceso doloroso pues dentro de su matrimonio procrearon a dos hermosas niñas, sin embargo, ella trató de enfocarse en su trabajo y otras actividades por salir adelante.

Geraldine Bazán enamora con un verdadero porte de princesa/ Instagram

Si hablamos de su cuerpo, pues no tenemos mucho que mencionar, la verdad es que la actriz siempre se ha mantenido en forma, ya que no deja nunca de ejercitarse y alimentarse sanamente. Además que sabe muy bien como vestirse, incluso algunos fanáticos le piden consejos en sus redes sociales sobre como combinar los oufits.

Cabe señalar que últimamente han comenzado a surgir algunos rumores sobre un nuevo romance, no obstante, esto parece que no tiene muy contentos a los seguidores ya que algunos afirman que no es del todo un buen partido para ella. Hasta el día de hoy la actriz no ha mencionado mucho al respecto y es que siempre procura llevar su vida privada lo más reservada posible, a pesar de que los medios siempre están sobre ella.