¿Geraldine Bazán, ex esposa de Gabriel Soto, incómoda por convivencia de sus hijas con Irina Baeva?

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, la actriz de telenovelas Geraldine Bazán, de 38 años de edad y originaria de la Ciudad de México, aclaró si le molesta que sus hijas convivan con Irina Baeva, actual pareja sentimental de su ex esposo Gabriel Soto, reconocido galán de melodramas en nuestro país.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán tuvieron una relación amorosa durante 10 años y fruto de ese amor, tuvieron a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, quienes tienen 12 y 7 años de edad, respectivamente.

Sobre convivir con la actriz de origen ruso Irina Baeva, Geraldine manifestó que mientras ellas estén bien y con su progenitor, lo demás no importa: "están con su papá, para mí eso es lo más importante, que estén con su papá, que estén contentas y tranquilas".

Y como toda madre orgullosa, habló ante la prensa de espectáculos sobre el debut actoral de su primogénita, señalando que Elisa Marie está muy protegida, además de ser una jovencita "sumamente madura".

Ella tiene a sus papás al 100 por ciento a su lado, cuidándola y aconsejándola, mientras tenga este apoyo, esta confianza en casa, todo va a estar muy bien para ella.

Alexa Miranda y Elisa Marie, son tan bellas como su mamá Geraldine Bazán.

Recordemos que la historia de amor entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminó por una infidelidad. La actriz quien forma parte del elenco de "Corona de lágrimas 2" (protagonizada por Victoria Ruffo), asegura que el padre de sus hijas la engañó con Irina Baeva, quien en redes sociales es constantemente atacada con ofensivas palabras; muchas personas la señalan como "quita maridos" o "rompe hogares".

Hoy en día, la ex esposa del galán de telenovelas tiene un noviazgo con el empresario Luis Rodrigo Murillo. Al ser cuestionada si volvería a contraer matrimonio, esto fue lo que respondió:

"Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente, está cuestión del matrimonio no me quita el sueño".

Asimismo, mantiene su relación amorosa lejos de los reflectores y hasta el momento, no se ha mostrado en público junto a Luis Rodrigo Murillo. "Uno comparte lo que quiere compartir, si no quieres que se exponga algo que quieres mantener para ti y cuidarlo, no te expones cuando no es necesario hacerlo, me gusta, lo hago así en este momento y lo seguiré haciendo, por ahora estoy contenta así".