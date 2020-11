Geraldine Bazán fascinada con el otoño se pone su mejor traje de baño

Geraldine Bazán de 37 años de edad sigue disfrutando a tope el otoño, por lo que decidió ponerse un traje de baño muy coqueto con el cual desató la locura entre sus fans, pues la rubia muy guapa lo supo portar de manera muy elegante, pues muchas veces le han dicho a Geraldine Bazán que es de las pocas actrices que tiene un porte natural.

Como muchos sabrán Geraldine Bazán es de las pocas famosas que siempre ha tratado de estar alejada de los escándalos, pero cuando quiere llamar la atención de una manera más traviesa, lo hace con sus outfits de ensueño con los cuales desata la locura, ya que le encanta que sus seguidores admiren su cuerpazo.

Fue en las historias de Instagram de Geraldine Bazán donde la guapa actriz aparece con el traje de baño en colores madera muy de acuerdo con la temporada, por lo que se miraba increíble la artista quien para muchos es una mujer con muy guapa, pues tiene todo para triunfar en la farándula.

Pero esa no es la única foto con la que Geraldine Bazán nos deja con la boca abierta, ya que tiene una en traje de baño, muy al estilo animal print, aunque esta vez lo que llamó la atención de Geraldine Bazán fue la diminuta cintura que se carga Geraldine Bazán quien a pesar de tener dos hijas tiene el cuerpo de veinteañera, algo que admirad demasiado sus fans.

"Wapisima señora con todo respeto, me alegro el día", "La mujer más hermosa y bella que nos ojos vayan a ver mi divina Reyna Geraldine Bazán me arrodilló ante su belleza y beso sus hermosos pies", "Me encantas mami me podrías mandar un saludo", "La voy a guardar para fondo de pantalla", "si o más guapotaaa, me encantas Geraldine", le escribieron a Geraldine Bazán en esa foto.