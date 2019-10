Geraldine Bazán ignora comentarios de Irina Baeva con sexy bikini

Uno de los lugares favoritos de Geraldine Bazán, para salir de la rutina y disfrutar con sus amigos o con sus bellas hijas, es sin duda alguna la playa. En su cuenta de Instagram se pueden encontrar muchas fotos de la ex esposa de Gabriel Soto disfrutando el sol, arena y el mar. Este tipo de destino turístico es ideal para mostrar a sus fans es escultural anatomía.

Recientemente posteó un par de imágenes de sus vacaciones en Los Cabos (Baja California Sur), usando un diminuto bikini dejando al descubierto su cuerpazo, que ha logrado tener a base de una estricta dieta y ejercicio.

En una de sus publicaciones Geraldine Bazán comentó: "la belleza de esta foto...que se me ve la papadita de la felicidad y me encanta, me la tomaron mis adorados Christian Chávez y Mauricio Garza como su asistente. He reído tanto con ustedes".

La actriz estuvo con sus amigos en la apertura del Hard Rock Hotel Los Cabos. "Gracias por todas sus atenciones, éxito", expresó.

Hace unos días Irina Baeva respondió a las críticas que hizo Geraldine Bazán de su conferencia "¡Arriba Eva!", donde habla de todos los ataques que ha recibido por su noviazgo con Gabriel Soto.

Geraldine Bazán dijo al respecto:

Creo que, finalmente con esas declaraciones lo que hizo fue reconfirmar lo que ya había dicho. Por así decirlo es un instinto de supervivencia, patadas de ahogado, por así decirlo. Yo creo que mientras más patalea, más se hunde.

En un encuentro con los medios de comunicación, Irina Baeva manifestó ante las palabras de la ex esposa de su novio Gabriel Soto. "Antes que nada, yo creo que le agradezco el tiempo que se ha tomado para ver mi conferencia y respeto muchísimo su opinión, igual que respeto la opinión de toda la gente que ha opinado ya sea negativa o positivamente, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para verme y por expresar lo que sentían".

Y mientras la actriz de origen ruso daba estas declaraciones, Geraldine Bazán lucía cuerpazo en Los Cabos.