Geraldine Bazán junto a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, las tres mosqueteras que conquistan el internet

Geraldine Bazán suele compartir en su cuenta de Instagram fotografías donde luce su bello y sexy cuerpo al usar trajes de baño, los proyectos que lleva a cabo, sus rutinas de belleza...pero lo más encantador que la actriz puede publicar en esta red social donde tiene más de cuatro millones de seguidores, son las fotografías y videos al lado de sus adorables hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, fruto de la relación amorosa que tuvo con el también actor Gabriel Soto.

Geraldine Bazán, Elisa Marie y Alexa Miranda se hacen llamar "las mosqueteras". Cada vez que este bello par aparece en las redes sociales de su mamá, causan furor total. La actriz se encuentra en la ciudad de Miami, Florida trabajando, teniendo como acompañantes muy especiales, a sus hijas. En un reciente post en su feed de Instagram manifestó:

Siempre juntas, mosqueteras. Mis niñas son mis compañeras y cómplices, aquí acompañándome a trabajar, son las más educadas y bien portadas.

Al ver a la bella mamá junto a sus dos bellas hijas, es inevitable que el corazón de sus miles de seguidores enternezca. "Hermosas", "siempre juntas", "no habrá mejor foto en el mundo que no sea de la mano de nuestros hijos", "eres una fregona haciendo lo que sea por crear un mundo de sueños a tus hijas, eso es dignificarlas y protejerlas, tu identidad y tu propósito de vida te hacen única, integra y realizada, que bonito el resultado cuando sabes lo que quieres en esta vida y tu siempre lo supiste: el ser mamá. Mujer ejemplar y admirable, dama elegante, mujer respetada y respetable, excelente influencia para nuestras generaciones, millones te amamos. Bendiciones a tu hermosa familia mujer valiente y esforzada", son algunos de los comentarios que recibió Geraldine Bazán.

Las sonrisas de Geraldine Bazán y sus hijas, conquistan. Foto: Instagram @geraldinebazan

Y en verdad, cuando "las mosqueteras" están juntas es diversión garantizada. "Todas para una y una para todas", expresó la actriz en otro de sus post donde compartió un video junto a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

Geraldine Bazán ¿tiene un nuevo romance?

Anteriormente surgieron los rumores de que la actriz estaba en un nuevo noviazgo. Antes de su viaje a Miami, Florida, Geraldine Bazán dijo sobre esto ante los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México: "soy testigo en carne propia de cómo hay publicaciones que mienten mucho, porque lo he vivido, porque ustedes saben cuántas mentiras han dicho sobre mí, sobre mucha gente".

Ante la insistencia de los medios de comunicación con respecto a este tema, Geraldine Bazán no dudó en externar su descontento por la posibilidad de que el padre de sus hijas, Gabriel Soto, pueda reaccionar a su vida amorosa. "Dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tiene nada que ver en mi vida, por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas, o sea, mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí, dejen de involucrarme con…".

Yo creo que mi vida personal pues no le incumbe (a Gabriel Soto), así como su vida personal no es de mi interés, cada quien lleva su vida, y ahora sí que nos revuelven otra vez, no tenemos nada que ver a nivel personal, yo respeto su vida, él respeta la mía y ya.

Foto: Instagram @geraldinebazan

Anteriormente en una charla con el maquillista Soy Letal, la actriz aseguró que pese a todo lo vivido, no se arrepiente de haberse casado con Gabriel Soto: "el momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer. Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento".

La ex esposa de Gabriel Soto reconoció que aunque la han atacado por varias causas, es lo suficientemente segura de sí misma como para permitir que las críticas le afecten: "la gente a veces cree que por ser una persona conocida puede opinar sin tener conocimiento de causa. Lo más importante es saber quién eres y que a tu alrededor esté todo muy bien dado y protegido. Hay personas que festejan mucho más un fracaso ajeno que un éxito propio y eso es tristísimo".