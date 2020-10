Geraldine Bazán logra cintura de envidia a base de pescado y pollo

Geraldine Bazán de 37 años de edad siempre se ha mantenido en forma, pero desde que está soltera ha logrado resultados sorprendentes en su cuerpo que van desde un vientre totalmente plano, hasta una cintura de ensueño la cual ha logrado a base de ejercicio, pero en especial gracias a su alimentación la cual es a base de pescado y pollo.

Para quienes no lo saben Geraldine Bazán tiene su propio canal de YouTube, donde ha compartido tips de belleza, rutinas de ejercicio y alimentación la cual es una de las favoritas de la actriz originaria de la Ciudad de México, pues siempre ha dicho que le encanta comer, pero Geraldine Bazán no come cualquier cosa, pues es amante del pescado y el pollo debido a las grandes propiedades que tiene para nuestro cuerpo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que Geraldine Bazán asegura que nunca ha hecho dieta, pero que trata de comer lo mejor posible, por lo que siempre incluye estos alimentos evitando las carnes rojas a pesar de no considerarse vegetariana prefiere estas proteínas para conservar su figura la cual es una de las más envidiadas del medio artístico, ya que se mira espectacular.

"Muy hermosa señora el sueño de cualquiera", "Excelente actriz, linda y con un cuerpo bonito, que más puede pedir Geraldine?", "Bellísima y sexy es usted una muñequita hermosa y guapísima esta divina además de ser una espectacular mamasita", "Tu belleza es inigualable. Es de un nivel incalculable. En verdad no hay modo de poder decir cuan grande es tu belleza", le escriben a Geraldine Bazán en sus redes sociales.

Como se dijo anteriormente Geraldine Bazán ha tratado de hacer todo tipo de ejercicios, pues es una mujer muy activa, por lo que ha compartido con sus fans que le gusta hacer a ella para seguir con esa figura de ensueño que se carga, en especial cuando quiere sentirse más cerca de la naturaleza.

Hoy toco (cómo últimamente) A mi parecer el mejor entrenamiento es el que a cada uno de nosotros nos acomode, personalmente no me gusta el gimnasio prefiero entrenamientos funcionales al aire libre y amo pilates!!! Por un lado desarrollas fuerza y condición y por el otro un cuerpo femenino, elástico y elongado. Que les funciona a ustedes y por qué hacen o no ejercicio???, escribe Geraldine Bazán en sus rutinas de ejercicio.

El cuerpazo de Geraldine Bazán es gracias al pescado y pollo/Instagram

Otra de las cosas que Geraldine Bazán hace todas las mañanas para mantener ese físico de barbie que tiene es tomarse un vaso de agua con un toque de limón el cual le permite alcalinizar su cuerpo y ayuda a la de purificación, por lo que la bella actriz está encantada con estas rutinas la cual le han ayudado bastante.

Aunque no lo crean Geraldine Bazán a pesar de tener tremendo cuerpazo y gran belleza, no tiene galán en estos momentos, pero no porque no quiera, sino por la apretada agenda de trabajo que tiene, pero no por eso se ha salvado de los chismes, pues en el pasado se dijo que salía con un empresario el cual supuestamente no le convenía para nada, ya que al parecer era un ventajista, pero Geraldine Bazán no hizo caso a los chismes.

Geraldine Bazán posee tremendo cuerpazo/instagram

Una persona que sí se ha encargado de defender a Geradine Bazán a capa y espada es su madre, la señora doña Rosalba Ortiz, quien enfrentó a Carmen Salinas por opinar de sobre el matrimonio que su hija tuvo con Gabriel Soto.