Geraldine Bazán muestra lo mucho que han crecido sus adorables hijas Elisa Marie y Alexa Miranda

Sin dudar alguna las mejores fotografías que la bella actriz Geraldine Bazán publica en su cuenta de Instagram, son en las que derrocha amor junto a sus adorables hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, fruto de la relación amorosa que tuvo con el galán de telenovelas Gabriel Soto. La también modelo y sus hijas, se autonombran "las tres mosqueteras".

En uno de sus recientes post en su perfil de Instagram, Geraldine Bazán publicó una fotografía junto a sus hijas, teniendo como escenario un divino atardecer en una de las playas mexicanas. "Mis chicas, amor y sol", expresó la actriz en la imagen, donde podemos verlas haciendo un corazón con sus manos mientras posan para la cámara. Cabe mencionar que la mirada entre su hija mayor Elisa y ella, demuestra una vez más el gran amor que hay entre madre e hija.

Geraldine Bazán además comparte con sus miles de seguidores que su primogénita se ha convertido en una bella señorita, así como lo mucho que ha crecido su hija menor Alexa Miranda.

Geraldine Bazán, Aelxa y Elisa, las tres mosqueteras. Foto: Instagram @geraldinebazan

"Eres inspiración para todas las madres solteras, con un alma llena de luz sin envidiar a nadie siempre brillas con luz propia, sin forzar que las cosas pasen, me encanta tu manera en que transmites muchas cosas sin necesidad de limitar comentarios, porque los comentarios a ti siempre son positivos llenos de paz y admiración, porque la gente de buen corazón no tiene necesidad de llamar la atención ni eliminar comentarios, siempre sigue brillando porque tú eres única", "que rápido creció tu hija", "hermosas mosqueteras, Geraldine le estás dando calidad de tiempo, cosa que no se compra con dinero, Dios las bendiga", "que hermosa conexión", "super lindas las tres", "te admiro mucho porque pase lo que pase, siempre estás ahí con tus hijas", "muero de amor con estas bellas chicas ❤️❤️❤️ eres una excelente madre", son algunos de los muchos comentarios que recibió en su post tanto Geraldine como sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

Asimismo Geraldine Bazán compartió otra fotografía en este mismo escenario, ella sola, donde lucía el cuerpazo que tiene en traje de baño: "solo te necesito a ti y algunas puestas de sol", escribió la actriz en esta publicación, en donde los piropos y halagos de parte de sus fans no se hicieron esperar: "hasta la naturaleza esta a tu favor mujer hermosa".

Geraldine Bazán se encuentra en la mejor etapa de su vida. Foto: Instagram @geraldinebazan

Geraldine Bazán tomó lo mejor tras su separación de Gabriel Soto

Por otra parte, anteriormente en una charla con el maquillista Soy Letal, la actriz aseguró que pese a todo lo vivido, no se arrepiente de haberse casado con Gabriel Soto: "el momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer. Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento".

La ex esposa de Gabriel Soto reconoció que aunque la han atacado por varias causas, es lo suficientemente segura de sí misma como para permitir que las críticas le afecten: "la gente a veces cree que por ser una persona conocida puede opinar sin tener conocimiento de causa. Lo más importante es saber quién eres y que a tu alrededor esté todo muy bien dado y protegido. Hay personas que festejan mucho más un fracaso ajeno que un éxito propio y eso es tristísimo".

Durante la charla Geraldine Bazán manifestó que en vez de sumirse en la depresión tras su divorcio de Gabriel Soto, decidió elegir las cosas buenas que la vida le estaba dando: "yo decido tener momentos felices, atesorar momentos felices día a día, quiero ser una mujer productiva, orgullosa de mí misma y que mis hijas se sientan orgullosas de tener una mamá como la que tienen".