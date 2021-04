Geraldine Bazán podría ser citada a declarar en la demanda de Gabriel Soto a Laura Bozzo

Geraldine Bazán, ex esposa de Gabriel Soto, podría ser llamada a declarar en el juicio por la demanda que el actor y su pareja, Irina Baeva, pusieron en contra de Laura Bozzo.

Hace meses, Gabriel Soto, y su prometida, Irina Baeva, habían puesto una demanda en contra de Laura Bozzo por difamación y daños a la moral, luego de las declaraciones de la peruana tras su divorcio con Geraldine Bazán.

En un pleito legal bien armado, la defensa podría solicitar a Geraldine Bazán presentarse para dar su declaración en el caso, aseguró el abogado de Laura Bozzo.

Luego de que Laura Bozzo acusara a Gabriel Soto de, entre muchas cosas, no hacerse cargo de sus hijas con Geraldine Bazán, y de haber sido infiel a su esposa, el actor decidió tomar cartas en el asunto, y junto a su actual pareja y futura esposa, Irina Baeva, presentaron una demanda en contra de la conductora peruana.

Octavio Martínez Camacho, abogado de Laura Bozzo, afirmó en Ventaneando que la actriz Geraldine Bazán podría ser citada en el juicio, pues consideran su testimonio valioso para el caso.

“Es muy probable que pueda ser citada a este juicio, su testimonio me parece que esclarecería, entre otras cosas, no solo el contenido o los comentarios de ellos, o las conversaciones, sino que además que ellos mismos han cedido, en una protección de su vida privada, la han hecho pública”, dijo.

Aún si Geraldine Bazán no quisiera involucrarse en el pleito legal de su ex marido, de ser citada no podría oponerse a ello: “Cualquier persona que sea citada a un juicio tiene la obligación”, agregó Martínez.

Sin embargo, aclaró que con llamarla a declarar no se tiene la intención de dañar a la actriz, sino que colabore en el juicio para dar una resolución al caso.

“Lo que menos queremos, y es una cosa muy sencilla, y sí queremos ser muy enfáticos, lo que no queremos es perjudicar ni entorpecer o dañar la vida de una persona ajena a esta contienda”.

Acerca del juicio en el que el abogado defiende a Laura Bozzo de la demanda de Gabriel Soto, este señaló que al haber hecho sus declaraciones en un espacio de opinión no hay ningún delito en cuestión.

“Recordemos que nuestra constitución protege a cualquier persona, no solo a los periodistas, pero además a los periodistas con mayor ímpetu, y es la libertad de expresión, de opinión, clara, precisa y abierta”.