Geraldine Bazán reacciona a fotos de sus hijas con Irina Baeva

Geraldine Bazán y Gabriel Soto protagonizan un nuevo escándalo, cuando todo parecía haberse calmado. Todo comenzó cuando la revisata TVNotas publicó recientemente que la actriz había acudido con un brujo para que el padre de sus hijas regresara con ella y además, según pidió al brujo un "trabajo" para que Irina Baeva quedará desfigurada.

También te puede interesar: Fuertes confesiones da Irina Baeva de su relación con Gabriel

Geraldine Bazán desmintió todo esto en un comunicado en redes sociales, pero además hizo unas fuertes revelaciones, asegurando que Gabriel Soto ha causado gran daño emocional a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, pues la obliga a convivir con su novia Irina Baeva. "Hoy lamentablemente una vez más me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes que me siguen, siguen mi carrera y me conceden su apoyo y cariño".

La actriz resaltó que "con este tipo de acciones lo único que queda claro es qué hay personas que quieren seguir haciéndome daño en diferentes formas, pero ya fue suficiente, a estas mismas personas hago total y absolutamente responsables de lo que pueda sucederle a mis hijas o a mi. Estoy aquí no como una víctima, para nada, me presento ante ustedes como una mujer valiente, sin miedo a denunciar por que tiene la verdad de su mano".

Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo. Yo si fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben.

"Además de denunciar este reciente intento por manchar mi imagen, también quiero denunciar la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mí, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré, ya sea por mis hijas o por mí".

Ante las declaraciones de su ex esposa, Gabriel Soto se vio en la necesidad de compartir unas fotografías de sus hijas junto a Irina Baeva, donde demostraba todo lo contrario a lo dicho por Geraldine Bazán. Con un toque de sarcasmo, el galán de telenovelas comenzó diciendo:

Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad.

"La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean. Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos".

Estas fotos no fueron tomadas con la intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias.

En un encuentro con varios medios de comunicación en un evento en la CDMX, la actriz Geraldine Bazán reaccionó a las fotos publicadas en redes sociales por su ex esposo.

No le voy a echar más cosas a lo que sucede, yo puse un post hoy para responder a una nota ridícula pero bueno es una avalancha y yo ya estoy muy cansada de todo esto.

“Yo estaba en Puerto Rico feliz volando para acá y cuando aterrizo a las tres de la mañana reviso, veo un chorro de comentarios y entonces digo '¿qué está pasando?', pues ya ha pasado tanto tiempo y que vengan otra vez y otra vez, y al final son cuestiones de querer tapar el hoyo de alguna manera".