Geraldine Bazán reacciona a su encuentro con Gabriel Soto

Geraldine Bazán y Gabriel Soto estuvieron juntos este fin de semana con motivo de la Primera Comunión de su bella hija Elissa Marie. Fue precisamente la jovencita quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde sus papis posan junto a su hermana menor y sus padrinos.

A su salida de la iglesia un reportero del programa Ventaneando charló unos minutos con la actriz y como era de esperarse, le preguntó por la presencia de Gabriel Soto en este día tan especial para su hija. Sobre lo que le dijo el actor a Elissa, respondió:

Pues supongo que le dijo que muchas felicidades y que la ama.

Sobre como se sintió al reencontrarse con su ex esposo simplemente expresó: "todo muy bien".

Después de llevar a cabo su Primera Comunión, Elissa Marie celebró con una comida donde no estuvieron su papá y su abuela materna, la señora Rosalba, quien explicó al día siguiente que su ausencia se debió a que olvidó el día del evento; esto no convenció del todo a los conductores del programa Venteaneando, quienes sugirieron que la mamá de Geraldine Bazán no acudió para no encontrarse con su exyerno.

Como muchos recordarán, en repetidas ocasiones la señora Rosalba ha mostrado su indignación y molestia en contra de Gabriel Soto, por todo lo que ha ocurrido desde antes y después del divorcio de su hija. De igual forma esta en contra de que sus nietas convivan con Irina Baeva.

En sus respectivas redes sociales, los actores dedicaron bellas palabras a su primogénita luego de haber realizado este sacramento de la iglesia católica. "Mi amor una vez más estoy tan orgullosa y agradecida con Dios por permitirme ser tu mamá y acompañarte a cada paso que das, siempre de la mano. Te amo", comentó la actriz.

Por su parte el galán de telenovelas manifestó: "estoy tan feliz y tan orgulloso de ti hija mía. Hoy es un día que marca tu vida ya que has hecho tu Primera Comunión, te amo con toda mi alma".

Cabe señalar que a fines del pasado mes de junio, Gabriel Soto y Geraldine Bazán tuvieron otro reencuentro en un evento interescolar de Elissa. En aquella ocasión los ex esposo volvieron a estar cerca luego de la controversia por el comentario que hizo el actor en un post de la actriz, donde le decía que no tenía la necesidad de trabajar ya que él pagaba todas las cuentas.

En ese evento de su primogénita no estuvieron juntos, cada quien estuvo por su parte apoyando a su bella hija.