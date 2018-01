Geraldine Bazán reacciona ante "la otra hija" de su ex

Geraldine Bazán reaccionó en relación a la noticia de que supuestamente su aun esposo, Gabriel Soto, tuvo una hija mientras estuvo casado con ella.

A su llegada al aeropuerto de la ciudad de México, tras regresar de sus vacaciones en Cancún, en donde recibió el 2018 sin sus hijas, quienes estuvieron con su papá Gabriel Soto, en Acapulco, fue abordada por las cámaras del programa Suelta la sopa de la cadena Telemundo.

#beachhair Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el Dic 30, 2017 at 11:32 PST

La actriz fue cuestionada por el reportero en relación a los rumores de que su expareja es padre de una niña de una maquillista y sus respuestas, fueron muy precisas: “No, de verdad que estoy llegando y no he visto nada”.

Y continuó expresando:

“Chicos, eso no es asunto mío. Se los agradezco mucho. Por favor, ya déjame ir. Te lo agradezco mucho, gracias”.

Sobre cómo pasó el fin de año, Geraldine Bazán respondió solo con un: “Muy bien, gracias”, y confirmó que sus hijas recibieron Año Nuevo con Gabriel Soto, mientras ella se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Cancún, pero no reveló quién la acompañó durante este viaje.

Por su parte, Gabriel Soto respondió a dichos rumores publicado por la revista TVNotas.

Según publicó la revista de espectáculos, Gabriel Soto habría mantenido una relación con una maquillista llamada Verónica Córdoba durante la grabación de la telenovela La fuerza del destino, que comenzó a grabarse en el 2011.

El encuentro habría sido en Sonora, México. La mujer tiene una hija de 5 años

#2018 Una publicación compartida de gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Dic 31, 2017 at 9:10 PST

Gabriel Soto dijo en una entrevista exclusiva a Telemundo que los rumores son “totalmente falsos”.

“Sí la conocí cuando hice La fuerza del destino pero totalmente falso que tuve una relación con ella, y mucho menos que tengo una hija con ella”.

Verónica Córdova, una empresaria mexicana que no tiene nada que ver con la farándula, decidió hablar por única ocasión con el programa de la cadena Univisión, El Gordo y la Flaca, para desmentir lo que se dice de ella y su hija.

Al revelar que las fotografías en las que aparece con Gabriel Soto son reales, explicó que conoció al actor “hace muchos años, cuando estaba grabando la novela de La fuerza del destino en Álamo”.

Pero al cuestionamiento del periodista Gustavo Adolfo Infante, de si mantiene o mantuvo una relación íntima con el aun esposo de la actriz Geraldine Bazán, ella respondió tajantemente: “no, para nada”.

Aceptó que tiene una hija de cinco años de edad, pero al preguntarle si es hija de Gabriel Soto, ella volvió a responder con un: “no, para nada”.

Verónica Córdova dijo que de ninguna manera sería necesaria una prueba de ADN para su hija “y jamás la sometería a eso, todo mundo sabemos que no es verdad, y obviamente no me voy a prestar, no me voy a seguir prestando”.