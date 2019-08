Geraldine Bazán recuerda un feliz momento junto a Gabriel Soto

Geraldine Bazán en compañía de sus adoradas hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, se encuentra de vacaciones por el Perú, donde han conocido míticos lugares de este rincón del mundo como Machu Picchu. En este viaje a recordado de cierta manera a su ex esposo Gabriel Soto.

Tal y como la bella actriz lo ha mencionado en una reciente publicación en redes sociales, hace tres años hicieron este mismo viaje, antes de su divorcio. En aquel entonces el galán de telenovelas se encontraba trabajando en este país de América Latina y al estar por varias semanas separados, Geraldine Bazán y sus hijas viajaron a Perú para darle la sorpresa a Gabriel Soto.

"Hace 3 años estuvimos en este mismo punto y es increíble ver cómo los niños recuerdan no lo que vieron, si no lo que sintieron al vivir una experiencia y a partir de ahí reviven las imágenes. Ellas me enseñan día a día mas de lo que yo podría, las amo", escribió la actriz junto a una foto con sus hijas, teniendo de fondo el maravilloso Machu Picchu.

Hace unos días el actor Gabriel Soto comentó a la periodista Lourdes Stephen, que él y la madre de sus hijas tienen buena relación, pese a lo que prensa de espectáculos publica constantemente: "nunca ha estado mal, la prensa se ha encargado de hacer toda una historia de que las cosas no están bien, hay una excelente relación y siempre prevalecerá por el bienestar de nuestras hijas, que los dos hemos dicho que es lo más importante para nosotros".

El galán de telenovelas mencionó que el tema de su divorcio con Geraldine Bazán se volvió un escándalo en gran parte por las redes sociales, además por algunos medios de comunicación que tergiversaron la información.