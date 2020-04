Geraldine Bazán responde a ataques por hacer el reto #PillowDress con su hija

Durante esta cuarentena ante la contingencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), en redes sociales han surgido diversos challenges a manera de diversión para sobrellevar de mejor manera estos días de permanecer en casa. En sus redes sociales la actriz Geraldine Bazán mostró como ella y su adorable hija Miranda se unieron al #PillowDress, que consiste en colocarse una almohada como si fuera un vestido.

Geraldine Bazán y su hija menor recibieron muchos halagos; sus seguidores mencionaron que hasta con una almohada puesta se veían hermosas. Sin embargo, hubo otras personas que criticaron severamente a la actriz, pues consideraron que este tipo de retos en redes sociales no eran apropiados para una niña (refiriéndose a su hija Miranda).

"Considero que esto es una tontada, no comprendo el challenge, no lo comprendo y para mí no tiene la menor gracia y sentido, a no ser de que sea un pretexto para sugerir que se tiene un cuerpazo, lo cual sería totalmente innecesario para una mujer como tú", le comentó una persona en su post en Instagram, a lo que la actriz le respondió:

¡Mujer, se trata de divertirse! ¡Relájate!

Muchos de los followers de Geraldine Bazán, se enternecieron al ver a su hija Miranda posar con su almohada y orejitas de conejo, todo en color rosa. "Mirando se roba el show", "bellísimas, Dios las bendiga, Miranda es hermosa igualmente que su hermanita, usted es un mujer que admiro muchísimo, madre ejemplo".

