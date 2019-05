Geraldine Bazán sale en defensa de su ex esposo Gabriel Soto

Geraldine Bazán explicó en un reciente video en su canal de YouTube, lo más complejo de asumir su rol en la maternidad, luego de su divorcio de Gabriel Soto. La actriz comentó que es difícil ser madre y padre a la vez para sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda.

Las palabras de Geraldine Bazán fueron malinterpretadas y el actor Gabriel Soto fue criticado severamente en redes sociales, por ser supuestamente un "mal padre".

En entrevista con el programa La Cuchara, la actriz salió en defensa de su ex esposo: “lo pusieron mal, yo nunca dije madre y padre, me refería a que cuando eres madre o padre, tus prioridades en la vida cambian".

Yo no soy el papá de mis hijas. Mis hijas tienen su papá y yo soy su mamá.

"Hay mujeres que no cuentan con el apoyo emocional o económico del padre de sus hijos y en este caso no es así. Siempre lo he dicho”, resaltó.

Aunque Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron un mediático divorcio, ambos han mostrado gran madurez. Hoy en día llevan una relación cordial por el bienestar de sus adorables hijas.