¿Geraldine Bazán se arrepiente de su matrimonio con Gabriel Soto?

Geraldine Bazán abrió su corazón en una entrevista con el maquillista profesional Soy Letal, donde aseguró no arrepentirse de haberse casado con el galán de telenovelas Gabriel Soto, padre de sus dos adoradas y bellas hijas Elisa y Alexa.

Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento.

Para la actriz Geraldine Bazán lo más importante es el amor propio y sus hijas. "El amor propio, el amor a la vida, el amor a lo que está alrededor y sentirte afortunada y agradecida con lo que tengas en la vida. Yo lo que todos los días agradezco es ser una mujer saludable para que 'Las tres mosqueteras' (como se hacen llamar sus hijas y ella), estén bien tienen que tener una mamá sana para que ellas tengan esta seguridad de que su mamá va a estar bien y ellas van a estar bien".

La ex esposa de Gabriel Soto compartió en la entrevista, una de las frases que se repite como una especie de mantra para superar cualquier problema.

El saber que cada cosa que suceda en la vida tienes que tomarlo de la mejor manera y como un aprendizaje. Alguien una vez me dijo, se me quedó muy grabado, y lo pienso cada vez que pasan cosas complicadas, 'el momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer'.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto protagonizaron un muy mediático divorcio. La actriz aseguró que ante todo lo vivido, se convirtió en una mujer letal.

Soy una mujer letal porque he decidido serlo, porque me amo, porque todos los días peleo y lucho por lo que quiero lograr y ser.

"Porque estoy orgullosa de mi misma también porque todos los días intento ser mejor persona. No me da miedo ser mujer, no me da miedo decir lo que pienso y porque no me da miedo amar".

