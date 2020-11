Geraldine Bazán se cambia el look; ahora tiene el cabello rosa

Geraldine Bazán de 37 años de edad decidió hacerse un cambio de look antes de que acabe el año y fue pintarse su cabello de color rosa dejando a todos con la boca abierta, ya que se le miraba increíble dicho tono con el cual logró más de 198 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo en los cuales en su mayoría eran elogios.

"Que hermosa!!! Me encanta como se mira", "Super hermosísima te ves divina del color que lo tengas", "Aun que sea solo un filtro te queda muy lindo", "Te sentó muy bien guapísima!!", "Saludos mami me puedes mandar un saludo", "La que es bella es bella todo te luce hasta tu nuevo estilo de vida saliste fortalecida", "Todo lo que se haga y se ponga luce en ti preciosa saludos desde New York", le escriben a Geraldine Bazán en redes sociales por la foto.

Geraldine Bazán desde hace tiempo ha realizado cosas muy diferentes a las de hace un par de años, pues siempre ha querido ser una mujer moderna y lo ha logrado pues la vemos realizando actividades en su canal de YouTube muy innovadoras, además se la pasa muy feliz, un ejemplo es cuando la vemos de vacaciones con sus hijas, con quienes la actriz se lleva de maravilla.

Además Geraldine Bazán cada vez más rejuvenece y se ve más guapa que antes, pues sus fans le han dicho que dejar a Gabriel Soto fue la mejor decisión que pudo haber hecho, pues lejos de verse como una mujer sufrida, tras haber finalizado el matrimonio con el padre de sus hijas, ella se ve radiante dejando en claro que nada la pondrá triste.

Pero Geraldine Bazán se dio tiempo de disfrutar su soltería, ya que siempre la mirábamos en eventos o disfrutando con sus más grandes amigos, aunque en su momento se le vio con el actor argentino Santiago Ramundo, con quien comenzó a salir, muchos pensaron que ambos llevarían una relación, pero decidieron ser solamente amigos, lo que decepcionó a muchos, pues hacían una linda pareja.

Aunque la soltería le duró poco a Geraldine Bazán, ya que conoció a un hombre llamado Luis Rodrigo con quien se le vio en plan cariñoso hace unas semanas en un restaurant de la Ciudad de México y aunque desde hace meses se había especulado que la actriz ya tenía galán fue hasta hace poco que se les vio juntos dejando a más de uno sorprendido.

El look de Geraldine Bazán que dejó a todos con la boca abierta/Instagram

Pero para los fans de Geraldine Bazán el que la actriz tenga una relación no los tiene del todo contentos, pues de acuerdo con la revista Tv Notas el galán de la mujer supuestamente no es un buen partido, pues se dio a conocer que al parecer era un estafador, incluso Gabriel Soto se enteró de la noticia, por lo que le reclamó a la actriz a quien lejos de preocuparse no le importó.

Luis Rodrigo aparenta tener mucho dinero, y la neta no es así, es un vividor. Él era vendedor de autos en Querétaro y se casó con una mujer que incluso lo sacó de trabajar, pero se separaron y a ella la dejó con dos hijos y sin ninguna propiedad dijo una fuente a Tv Notas.

Cabe señalar que la molestia de Gabriel Soto no es por que le importe Geraldine Bazán, sino el bienestar de sus hijas, es por eso que aparentemente le reclamó a la actriz quien supuestamente no le importó lo que pensara el histrión, quien ahora es novio de Irina Baeva.

Para quienes no lo saben Geraldine Bazán terminó su matrimonio con Gabriel Soto cuando este comenzó a sostener un romance con la actriz Irina Baeva, quien se dice fue la tercera en discordia en cuanto al fin del matrimonio de Bazán y Soto.