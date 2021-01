Geraldine Bazán seduce a sus seguidores al posar con un traje de baño morado

Geraldine Bazán publicó en su feed de Instagram una serie de fotografías, donde se muestra espectacular, hermosa y sensual. En dichas imágenes a cargo del fotógrafo mexicano Juan Euan, la actriz de telenovelas luce su tonificado cuerpazo al usar un diminuto traje de baño color morado, recibiendo muchos halagos de parte de sus miles de seguidores.

Esta sesión de fotos la llevó a cabo en su reciente estancia en la Riviera Maya, abordo de un yate de la agencia The Yacht Experiences. "Ahí les va un trío de fotos por Juan Euan, les cuento que estaba nublado, nos llovió y yo andaba con rodillera (ando desconchabadita) y a pesar de todo eso el resultado fue muy lindo".

Geraldine Bazán mencionó en su post que tiene más de 25 mil likes, amar las imperfecciones de su cuerpo. "Ahí se las dejo así nomas sin filtros ni retoques (es lo qué hay), obvio hay imperfecciones y defectos por qué los tengo y muchos, pero me gusta. Fui muy feliz este día y así se los comparto, besos de paz y amor para todos".

Al hablar de sus imperfecciones, varios de sus seguidores le preguntaron: "¿cuáles imperfecciones? Estás perfecta, estás preciosa". Otros de los comentarios que recibió la ex esposa del actor Gabriel Soto fueron, "de verdad eres única, felicidades por esa gran belleza", "definitivamente cada día estas más hermosa", "que mujer tan bonita ❤️", "te amo, eres una gran mamá y artista", "espectacular", "wow guapísima", "maravillosa", "más bella imposible", "toda una diosa" y muchos más.

Hola Geraldine, yo sé que quizás nunca leerás mi comentario pero quiero decirte que tu nombre está acompañado de la palabra valentía, todo lo que tienes lo has ganado a pulso, con dedicación, disciplina y mucha pasión por las actividades que realizas. Siempre adelante.

Geraldine Bazán lució divina, como siempre, en las fotografías que publicó.

La también conductora de televisión originaria de la Ciudad de México, recibió el año nuevo 2021 en compañía de sus adorables hijas Elisa Marie y Alexa Miranda, fruto de la relación sentimental que tuvo con el galán de telenovelas Gabriel Soto, quien a fines de diciembre pasado tuvo que enfrentar la filtración de un video íntimo en Internet.

Geraldine Bazán aseguró que ese video no fue enviado a ella, como se llegó a decir tras darse a conocer dicho material. En una breve charla que tuvo con un reportero del programa "Suelta la Sopa" de la cadena hispana Telemundo, pidió tratar este tema con mucho respeto sobre todo por sus hijas.

"Es un tema muy penoso definitivamente, tiene que ver conmigo porque tiene que ver con mis hijas, porque al final será algo que quedará marcado en su vida para siempre. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. No es asunto mío, ni lo fue, ni lo es ni lo será".

Entre otros de los rumores que han surgido sobre este tema, supuestamente la señora Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, sería la persona responsable de la filtración del video de su ex yerno Gabriel Soto. El programa "Un nuevo día" de Telemundo se comunicó con la señora para pedirle su opinión.

"Dijo que no tenía nada que ver con este video y que ni siquiera lo había visto, no tiene nada qué hablar de ese tema que es tan grotesco y es toda una vergüenza", dijo la conductora del matutino Adamari López. Según la señora Rosalba Ortiz, un ex colaborador de Gabriel Soto, sería el responsable de toda esta situación. "Que Gabriel averigüe si la persona a quien él ha despedido recientemente tiene que ver con la filtración del video".