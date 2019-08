Geraldine Bazán según tiene prohibido a su madre que la visite

Geraldine Bazán al parecer no tiene muy buena relación con su madre en estos momentos y es que según el peridista de espectáculos Alex Kaffie señaló que la mujer no es bienvenida a la casa de la actriz desde hace un año aproximadamente, esto después de que terminara su matrimonio con Gabriel Soto, pues supuestamente le fue infiel con Irina Baeva comenzado un escándalo en el mundo del espectáculo el cual ha dado mucho de que hablar.

Y es que como todos saben la madre de Geraldine siempre dio la cara por su hija cuando fue cuestionada por la prensa cuando se enteraron que terminó con el padre de sus hijas pero al parecer ambas comenzaron a distanciarse pero el rumor se hizo más fuerte cuando la señora no asistió a la primera comunión de su nieta mayor pues ella dijo en una entrevista que se le había olvidado la fecha tan importante causando ruido entre los fans de Geraldine Bazán.

Se me olvido y fue imperdonable porque es solo una vez en la vida

Por si fuera poco la separación entre ambas podría fracturarse aún más, pues como todos saben hace unos días Rosalba por defender a su hija quien fue tachada de infiel se le fue con todo a Julián Gil pues según él le había dicho al ahora exnovio de la actriz que lo engañaba por lo que desató su furia contra en el programa Ventaneando.

Aunque al final la señora se arrepintió y se disculpó entre lágrimas pues lo único que quería era defender a su hija.

"Ofrezco una disculpa porque me excedí en mis comentarios yo siempre soy de corazón pero, lo digo con la cabeza pero ayer sí recién estaba enterando de lo que estaba pasando de lo que se había dicho me sentí muy impotente (...) Julián no sé yo creo que las tenía guardadas las palabras, perdoname, disculpame también me dolió mucho eso que pasó un año de tortura...", dijo la señora muy apenada ante la prensa.