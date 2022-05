¿Geraldine Bazán tiene un romance con Alejandro Nones? Así reaccionó la ex esposa de Gabriel Soto

La actriz mexicana Geraldine Bazán y el actor venezolano Alejandro Nones, quienes forman parte el elenco de la telenovela "Corona de lágrimas 2" (se estrenará en uno meses más), estuvieron hace unos días en el Festival de Cannes 2022, uno de los eventos más prestigiados de la industria cinematográfica a nivel mundial, que se celebra en la ciudad francesa de Cannes.

En una de las alfombras rojas posaron juntos antes los camarógrafos, por lo que las especulaciones de un romance entre Alejandro Nones y Geraldine Bazán, no se hicieron esperar. Los rumores siguieron creciendo, luego de que ambos compartieran en sus respectivas cuentas en Instagram, haber disfrutado de París, Francia, la llamada "ciudad del amor", aunque no se mostraron juntos en ninguna publicación.

Debido a la coincidencia de sus post en redes sociales, sus respetivos seguidores han deducido que los actores viajaron juntos.

Geraldine Bazán derrochó elegancia y belleza en París, Francia.

A su regreso a nuestro país, Geraldine Bazán tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y como era de esperarse, los reporteros de espectáculos le preguntaron por su supuesta relación amorosa con Alejandro Nones, parte del elenco de la serie de Netflix, ¿"Quién mató a Sara?" (interpreta a Rodolfo Lazcano).

Se especula que Alejandro Nones viajó a Francia con Geraldine Bazán.

La ex esposa del galán de telenovelas Gabriel Soto, fue tajante con su respuesta: "¿por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice?, las historias se las hacen ustedes". Geraldine Bazán negó tener un romance con Alejandro Nones.

La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada, que crean historias y así, pero ya.