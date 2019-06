Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencuentran tras su pelea

Gabriel Soto y Geraldine Bazán, pese a su mediático y polémico divorcio, mantienen una cordial relación por el bienestar de sus hijas. Fruto del amor que se tuvieron se convirtieron en padres de Elissa Marie y Alexa Miranda. Fue precisamente la mayor de sus hijas quien reunió a sus papis en medio de la reciente pelea que portagonizaron, luego de que el galán de telenovelas comentara que la actriz no tiene la necesidad de trabajar, pues él paga todas las cuentas.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencontraron en un evento interescolar de su primogénita Elissa Marie de años de edad. La pequeña demostró haber heredado el talento artístico de sus padres.

Cabe señalar que los ex esposo no estuvieron juntos. En su perfil de Instagram la actriz comentó: "mi muñeca preciosa, pones tanto corazón y empeño en lo que te gusta y soy testigo como cada día das ese extra para ser mejor en todos los aspectos. Te amamos y estamos tan orgullosas de ti".

Por su parte el actor manifestó sobre su hija Elissa: "estoy tan, pero tan orgulloso de ti hija. Ver tu entusiasmo y tu alegría arriba de ese escenario, te amo con todo mi corazón, el papá más orgulloso del mundo".

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Gabriel Soto manifestó que le gustaría tener un hijo (a) con su novia Irina Baeva.

Si me dieran la opción, volvería a escoger niña, si viene un niño el día de mañana, pues también, evidentemente.

"Si tuviera un hijo a lo mejor repetiría ese patrón de educación y con las niñas, evidentemente, cambia ese patrón. Cambia la relación, es un poco más dulce, tierna. La verdad es que me encanta tener a mis chiquitas", manifestó.

El pasado Día del Padre el actor no pudo estar con sus hijas Elissa y Alexa; al respecto comentó a Televisa Espectáculos: "me tuve que ir a Ciudad Juárez y, desde hace un par de meses, Geraldine me dijo que ella tenía que irse en estas fechas a grabar su última escena a República Dominicana y que si se podía llevar a mis hijas para aprovechar la oportunidad y llevarlas a un hotel resort que es de niños, de una cadena de televisión de niños muy grande. Y bueno, pues pensando en el bienestar y la diversión de mis hijas y en la oportunidad, evidentemente le dije que sí”.