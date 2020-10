Geraldine Bazán y el exótico baile que hizo para una serie

Geraldine Bazán de 37 años no solo es buena actriz, también es una gran bailarina, prueba de ello fue el exótico baile que realizó en la teleserie de Telemundo Falsa Identidad hace un par de años, donde dejó a más de uno con la boca abierta por los movimientos que realizó en dicho proyecto donde interpretó a Marlene.

Para quienes no lo saben Geraldine Bazán es una bailarina exótica en Falsa Identidad, por lo que tuvo que aprender a bailar de manera profesional y lo logró, pues sus fans se lo hicieron saber, además les gustó mucho el vestuario negro que utilizó en una de las escenas, donde dejó en claro que sabe como interpretar personajes interesantes.

Recordemos que Geraldine Bazán ya había tomado clases de baile en el pasado, pues fue parte del reality show, Mira Quien Baila, donde desató todo tipo de reacciones, pues la actriz sabe bailar todo tipo de ritmos y en dicho competencia siempre lo lograba.

"Mi Geraldine hermosa aparte de tu físico como madre y como persona felicidades tu mereces ser Feliz que Dios te bendiga eres una reina", "Yo nunca había visto este video, es mas ni sabía que Geraldine había participado...está visto que la rusita quiere imitar en todo a Geraldine, quiere todo lo que es de Geraldine", "Qué bien baila es muy bonita olvídate de Gabriel Soto no te merece estás mejor que la rusa no te sientas menos dedícate a tus hijas", le escriben a Geraldine Bazán.

Para quienes no lo saben Geraldine Bazán desde hace años ha sabido mantener un cuerpazo y a pesar de que muchos deseaban tener una cita con ella después de haber terminado con Gabriel Soto, ella encontró el amor en un nuevo galán el cual ha dado mucho de que hablar, ya que la actriz se lo tenía bien guardado.

Desde mediados de este año se comenzó a decir que Geraldine Bazán mantenía un romance con Luis Rodrigo Murillo, quien fue señalado anteriormente como mujeriego y estafador, por lo que muchos fans de Geraldine Bazán le advirtieron sobre la relación, pero a la actriz no le importa, pues ya se deja ver en público con su nuevo galán.

Además se dio a conocer hace poco por medio de Tv Notas, que Gabriel Soto, ex esposo de Geraldine Bazán, no estaba para nada contento por el nuevo romance de la actriz, por lo que supuestamente le reclamó y no por ella, si no por la estabilidad económica de sus hijas a quienes el histrión sigue apoyando, pero al parecer a Geraldine Bazán no le importa, lo que diga Gabriel Soto.

Y es que Geraldine Bazán se mantuvo alejada del terreno amoroso después de haber salido con el actor argentino Santiago Ramundo, con quien muchos pensaron sería la pareja ideal de la actriz, pero al final decidieron continuar como amigos, pues la rubia se enfocó en su familia y carrera.

"A las personas que nos siguen y nos quieren... Ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas, y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor sinceridad. Por eso, ante versiones falsas y maliciosas, no queremos dejar de contarles que ambos decidimos, hace dos meses y medio, tomar caminos diferentes...", dice al principio del texto.

Cabe mencionar que Geraldine Bazán siempre ha tratado de ser una mujer discreta en cuanto asuntos personales, pues no le gusta que la prensa sepa mucho de ella, además tras la separación que tuvo con Gabriel Soto, mucho se dijo de ella, por lo que decidió mantener un perfil bajo ante su polémico divorcio el cual fue uno de los más sonados del espectáculo.