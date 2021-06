Geraldine Bazán: "yo soy fea y muy afortunada"

Geraldine Bazán de 38 años de edad compartió un mensaje con sus fans en el cual asegura que es una mujer fea.

Resulta que la actriz mexicana se hizo una sesión de fotos de lo más sexy, pero dejo en claro que no es del todo agraciada.

#yosoyfea y muuuy afortunada!! Si así me va de “fea”, me vale como me iría de “bonita” pfff La suerte de la “fea”… jajaja #suertudota y #bendecida, escribe Geraldine Bazán en la foto.

Como era de esperarse sus fans de inmediato reaccionaron y le dijeron que estaba mal, pues es una mujer muy guapa.

"Nooo hagas caso la gente siempre crítica no hay nada que calce", "Jajaja eres la mejor!! Por eso y tantas cosas más te adoro", le escriben a Geraldine Bazán.

Aunque unos mensajes eran de apoyo otros asegura que Geraldine Bazán solo se quiere hacer notar.

Cabe mencionar que en todo el 2019 la guapa mujer estuvo en el ojo del huracán tras su ruptura con Gabriel Soto, ahora prometido de Irina Baeva.

