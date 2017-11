Geraldine Bazán,así contesta a preguntas sobre su divorcio

Geraldine Bazán y Gabriel Soto estarían enfrentando su divorcio, según de dio a conocer hace unos días en el programa "De primera mano".

Geraldine Bazán. Foto: captura de pantalla

Gustavo Adolfo Infante, titular del programa, dijo que de buena fuente sabe que la pareja ya tramita su divorcio.

"Quisiera en uno días poder decir 'me equivoqué, no es cierto la información que di', pero estoy seguro de que la pareja se está divorciando", señaló Adolf Infante.

Gustavo Adolfo Infante habla del supuesto divorcio a partir de 19 minutos:

Este día, Bazán fue sorprendida por decenas de periodistas en Ciudad de México, y ante los cuestionamientos a si es o no verdad que se divorcia, la actriz optó por no emitir ninguna respuesta al respecto.

Todo apunta a que sí hay divorcio.

La actriz envió mensajes privados a Gustavo Adolfo Infante en los que habla de su situación luego de que se dijera que está en proceso de divorcio de Gabriel Soto.

La familia Soto Bazán. Foto: Instagram

Según reporte de distintos portales de noticias, Bazán rompió el silencio y aclaró algunas de estas versiones, entre ellas el hecho de que ella haya iniciado otra relación.

La propia Geraldine se comunicó con el conductor a través de mensajes privados en Twitter para desmentir la versión de su residencia en Estados Unidos, pero sobre todo para negar que tiene otro romance, señalando que estas declaraciones podrían afectarla en el caso de iniciarse un proceso legal, así lo dio a conocer el periodista durante la transmisión de su programa “De Primera Mano”.

En los textos mostrados y leídos por el propio Infante, Geraldine comentó:

“No vivo en Miami, el último proyecto que hice allá fue hace casi 3 años, mi residencia desde hace 10 años en CDMX y en su momento solo viajaba por temporadas a hacer proyectos en compañía de toda mi familia, incluyendo Gabriel (…) también mencionaste (por favor corrígeme si estoy en un error) que yo “tengo otra relación”, es absolutamente falso en MI CASO. Esto es importante aclararlo si eres tan amable ya que en el caso de una situación legal estas mentiras sí afectan”.

Sin aclarar el estatus de su relación con el actor mexicano, Geraldine dejó entrever la posible existencia de un proceso legal y agradeció la atención y afirmó que por el momento no brindará alguna declaración al respecto:

“Apuesto por la prudencia, decencia e inteligencia para afrontar esta situación”, concluyó.

Hasta el momento Gabriel Soto, quien se ha limitado a emplear las redes sociales para promocionar su trabajo dentro de la telenovela “Caer en Tentación”.

Hoy es cumple de un ratoncito muy especial,que nos ha hecho muy felices a todos durante casi 90 años!! #mickeymouse #felizcumplemickey @mickeymouse_la Una publicación compartida por Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 1:37 PST

La "Bebeshita" es severamente criticada por su abdomen.

La participante de Enamorándonos "La Bebeshita", no para de meterse en problemas y es que hace lo imposible para mantenerse en el ojo del huracán y es que, tras la filtración de su video sexual, la joven no para de crear controversia ya sea en el programa o en sus redes sociales.

"La Bebeshita", participante en "Enamorándonos". Foto: Instagram

Aunque nadie imagino que Daniela Alexis se atrevería a subir una fotografía de su criticado abdomen, la chica asegura que esa parte de su cuerpo quedo perfecta tras su cirugía, aunque muchos no piensan lo mismo.

La inesperada instantánea causo tanto impacto en las redes sociales, que no creían que se trataba de ella. la concursante apareció junto a otra amorosa, Rocío, ya que querían deleitar a sus seguidores con provocadora lencería, aunque el detalle que más acaparo la atención fue su abdomen.

si me conoces te enamoras apostamos ??? Una publicación compartida por daniela alexis (@alexissoy) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 7:57 PST

Con motivo del pasado juego de la NFL que se celebró en México,las chicas demostraron que les gusta este juego y además compitieron por ver quién se ve mejor en lencería.



Incluso hay quienes afirman que de un día para otro no pudo haber logrado ser una atleta bien marcada.

EL RIDICULO EN TELEVISIÓN DE LA "BEBESHITA"

En esta temporada que realiza el matutino de la televisora del Ajusco participan Andrea Escalona, Adrián Cué, Ricardo Casares, Jimena Pérez, Los Destrampados, Vanessa Claudio, Patricio Borghetti, Rafa Mercadante, entre otros.

En este segundo programa los jueces del concurso fueron Nadia, Sergio Sepúlveda y el Abogado del pueblo, mismos que después de deliberar, dieron a conocer que Daniela era la segunda eliminada de la competencia.

¿QUÉ PASÓ?

A Daniela los jueces la criticaron duramente, pues no se supo la letra de la canción 'Él me mintió', la más veterana de Enamorándonos hizo tremendo ridículo al pararse en plena participación al no recordar la letra de la canción de Amanda Miguel. Ya le había leído la cartilla a la Bebeshita en el primer programa y ahora ya la dejaron fuera.

Durante su participación llevó a Brian su expareja quien fue el modelo de este número de la canción.

SUS NOTABLES CAMBIOS FÍSICOS

La integrante del programa más popular de Tv Azteca se realizó una rinoplastia, el busto las pompas y de paso una liposucción.

Cuando la guapa joven llego al programa la audiencia se quedó con la boca abierta pues lucia completamente diferente. pero no se percató de un pequeño detalle el cual hizo que le saliera todo mal, en redes sociales posteo una fotografía en donde quiso lucir sensual con un escandaloso vestido de licra el cual la hizo quedar mal.

A la "nueva chica" le saltaba un pequeño bulto, esto desato en redes sociales un sin fin de comentarios ofensivos en donde señalaban que la operación no fue realizada del todo bien, incluso fue comparada con Luna Bella con tal de hacerla sentir mal.

Te invito a cenar #thereefplayacar Una publicación compartida por daniela alexis (@alexissoy) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 7:26 PST

DECLARACIONES

En agosto Daniela revelo que se ausentaría por un tiempo del programa ya que se sometería a diversas cirugías todas al mismo tiempo, la participante fue a la Clínica Corpus And Rostrum en donde se dejó hacerse los "arreglitos" el doctor a operado a otras estrellas como Carmen Campuzano "La Wanders Lover" Sheyla e integrantes del reality show Acapulco Shore.