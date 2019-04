Gerardo Bazúa defiende a Colate y arremete contra Paulina Rubio

Paulina Rubio demandó la semana pasada en una corte de Miami, Florida a su ex esposo Nicolás Vallejo-Najera ya que supuestamente, le ha ocultado el paradero de su hijo Andrea Nicolás y por romper "flagrantemente" su acuerdo de custodia compartida de múltiples maneras. Ahora Gerardo Bazúa sale en defenda de Colate.

El cantante Gerardo Bazúa, ex pareja sentimental de Paulina Rubio, arremetió contra la "Chica Dorada" y defendió Nicolás Vallejo-Najera (mejor conocido como Colate). Te comparto el texto completo que publicó en su perfil de Instagram, junto a una foto donde aparece Andrea Nicolás y Eros (hijo en común de los cantantes).

Paulina: no tienes vergüenza de interponer una demanda contra Colate, con todos los detalles que le pones e inventas, cuando tu tienes ya casi 5 meses sin darme informacion de Eros, ni fotos, ni llamadas, ni visitas, nada absolutamente nada. Ademas dejas al bebé con quien tu quieres.

Por otra parte tú no permites que mi hijo conviva con sus primos, tíos y abuelos acá en México.

Logicamente lo haces para que el bebé este alejado de sus raíces y así conozca de donde viene y quienes son su familia paterna, todavía no logro entender por que negarle el amor de su familia al bebé, creo que tu prefieres que el niño crezca encerrado como tú sueles hacerlo.

Entonces, ¿tú de que la juegas? ¿qué no que eres una gran mujer de paz? ¿qué roll juegas, de la superstar o celebridad ejemplar? Te falta mucho mija para parecerte a varias mamás que conozco, voltea a tu alrededor.

La gente es más humilde hoy en día ¿qué no que tu quieres a los niños? ¿qué no quieres que se desarrollen con amor?

Si siempre haz navegado con esa bandera de paz y amor, ¿por qué no la ejerces de verdad?

En el Teletón dijiste que todo era por y para el bien de los niños, pena te debería de dar decirlo frente a las cámaras.

Por favor no te queda hacerla de víctima y de la buena mujer y súper mamá, cuando tu bien sabes que no lo eres, lo que pasa es que nadie te conoce bien, invitalos a vivir contigo. Que no te angustie mi mensaje, si mi maestra fuiste tú.

Colate negó las acusaciones hechas por Paulina Rubio: "la verdad es que no tengo demasiado claro qué es lo que está buscando".