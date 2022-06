Gerardo Bazúa, ex de Paulina Rubio, habla de sus motivos por demanda en contra de ella

México. El cantante sinaloense Gerardo Bazúa habla de la demanda que tiene en contra de su ex Paulina Rubio y dice los motivos que tuvo para entablarla ante las autoridades.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, Bazúa, originario de Culiacán, Sinaloa, refiere que Paulina tiene un carácter especial y los medios de comunicación lo conocen.

"Ella no es nada fácil. Nuestro hijo aún está muy chiquito y no porque ya no estemos juntos pues va a caminar todo perfecto, siempre habrá diferencias."

Paulina Rubio y Gerardo Bazúa son padres de un niño de seis años de edad y respecto a los problemas legales, en Ventaneando se dio a conocer que él solicitó a la corte familiar de Miami le otorgue la responsabilidad parental total de su hijo.

Entre algunos de los supuestos motivos que manifiesta Bazúa respecto a pretender la custodia es porque Paulina ha propiciado el retraso escolar del niño por sus constantes faltas a la escuela, además de que lo ha sacado del país sin avisarle, se dijo también en Ventaneando.

“Yo siempre lo he dicho: ‘Si tú no puedes, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo? Yo puedo, si no puedo tú puedes’”, señala Gerardo al referirse a Paulina Rubio.

“Lo de la custodia la verdad, no se la estoy pidiendo así, allá no se puede dar todo a un padre sino a los dos padres cuando están en vida, por eso es compartida”.

Paulina y Gerardo se conocieron durante 2012 en el reality de talentos La voz México, donde participaro también Beto Cuevas, Miguel Bosé y la fallecida Jenni Rivera. Él era participante y con su desempeño logró ser semifinalista, se trataron y se convirtieron en pareja sentimental.

Paulina Rubio y Gerardo se convirtieron en padres de Eros en marzo de 2016, pero al año siguiente comenzaron rumores de separación y finalmente en septiembre de 2018 él hizo oficial en sus redes sociales que había finalizado su relación con "La chica dorada".

"Creo que la comunicación es lo más importante en una pareja. Si pierdes la comunicación, ya perdiste todo”, dijo Gerardo Bazúa en entrevista al programa Un Nuevo Día respecto a uno de los motivos por los cuales habría terminado su relación con Paulina.