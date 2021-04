Gerardo Bazúa gana el juicio a Paulina Rubio por la paternidad legal de su hijo, Eros

Luego de más de un año desde que Paulina Rubio recibiera la demanda de su ex pareja Gerardo Bazúa para ser reconocido como padre de su hijo Eros, finalmente el juicio otorgó al cantante la paternidad del niño.

De acuerdo con lo declarado por el ex participante de ‘La Voz México’, Paulina Rubio no había reconocido a su ex pareja como el padre de su segundo hijo, por lo que solo le permitía verlo durante 20 minutos en 2019, haciendo uso también de su poder económico para asegurarse de que no se acercara a él.

Ante ello, Gerardo Bazúa presentó la demanda contra la ‘Chica dorada’, por lo que recibió al fin la paternidad legal de Eros.

Hace cerca de un año, Gerardo Bazúa había iniciado el juicio por la paternidad del menor, pues al no haberse casado, Paulina Rubio no lo reconoció nunca como su padre, ni le permitía verlo.

Lo que el cantante demandaba era poder ser reconocido como el padre biológico y legal de Eros, pidiendo que la manutención no cayera en él, en consideración a la diferencia en poder adquisitivo que es mayor en el caso de ella.

Junto a ello, el ex de Paulina Rubio pedía el pago de la manutención, una indemnización y un seguro de vida.

Si bien ambas partes firmaron un acuerdo de confidencialidad para no revelar los detalles de lo decisión del juez, el programa ‘Despierta América’ informó que finalmente se le otorgó la paternidad a Gerardo Bazúa, por lo que Paulina Rubio deberá aceptar compartir la custodia de Eros con su ex.

Se dio a conocer también que el hijo de Paulina Rubio y Gerardo Bazúa tendrá como residencia oficial el estado de Florida, Estados Unidos, y que no podrá ser trasladado fuera del país sin el permiso de ambos padres.

No es la primera vez que Paulina Rubio se enfrenta a un juicio con una de sus ex parejas por la custodia de un hijo, pues hace unos años se enfrentó a Nicolás Vallejo-Nágera 'Colate', padre de su hijo mayor, Andrea, en una batalla legal muy mediática.

En el caso de Gerardo Bazúa, este había declarado en el pasado las actitudes violentas de Paulina Rubio, y que ella había recurrido a amenazas para mantenerlo lejos de su hijo.

