Gerardo Oñate lleva gran mensaje al Festival Internacional de Cine de Monterrey con 'La laguna rosa'

Sinaloa, México. El actor Gerardo Oñate se encuentra muy activo en cine, en esta segunda mitad del 2022, con dos proyectos que están a punto de lanzarse. El primero de ellos es La laguna rosa, una historia con un poderoso mensaje, que tendrá su premier nacional este miércoles 24 de agosto en el Festival Internacional de Cine de Monterrrey.

Relato humanizador

La laguna rosa va del encuentro de dos medios hermanos que por la vida se han distanciado. Ahí, Oñate da vida a Arturo, un joven superficial y vanidoso, a quien Mariana (Mónica Arce) le pide la acompañe a una presentación en Mérida, en su sueño a convertirse en bailarina de ballet.

“Arturo es su tutor, y está pasando por muchas cosas en su vida. Está poniendo a prueba lo que él piensa, lo que él cree que debería de ser, y justamente de eso va la peli, de cómo y en qué condiciones va a acompañar a las niñas y qué va a descubrir”, agrega el actor.

'La laguna rosa' es una película de corte independiente.

A pesar de ser una historia sencilla, Oñate precisa en que tiene un mensaje importante acerca de las personas que viven con síndrome de down, como es el caso de Mónica Arce. “Siguen siendo personas que pueden ser independientes, pueden trabajar, pueden tener una pareja, y pueden tener sueños del tamaño de querer ser una bailarina, cosa que no es común, al menos en las personas que tienen síndrome de down. Lo que me llevo mucho es eso, que es una peli que a uno lo deja sintiendo bien. Es una especie de drama, pero siempre los dramas mexicanos vienen con ciertos elementos de comedia. Además las personas con este síndrome van a tener cada vez más presencia en este tipo de narrativas en el cine, la televisión”.

Trabajo de época

Por otro lado, luego de su paso por festivales de cine, incluyendo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Poderosa victoria llegará a las salas comerciales el próximo 24 de noviembre. Esta cinta narra la historia de La Esperanza, un pueblo al norte de México en 1936, al que le es decomisionado su única vía férrea. Así, sus habitantes tendrán que unirse para construir un tren de vapor con sus manos y evitar que el pueblo quede en el olvido.

Gerardo Oñate revela que para esta producción hubo mucho trabajo de escritorio. “Al ser una película de época conlleva entender cuál hubiera sido la dinámica del personaje, más allá del contexto y la condición de las personas que se quedan en el pueblo [...] las personas se aferran un poco a la idea de que el pueblo no se convirtiera en un pueblo fantasma. Era también un poco de lo que forma el mensaje de la peli, de pelear por tu raíz, por tu lugar de origen”.

Añade que trabajar aquí con actores como Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Adal Ramones, Eduardo España, Alberto Trujillo, Luis Felipe Tovar, Roberto Sosa y Édgar Vivar le deja mucho aprendizaje. “El elenco es grande en número, pero también por lo que representan estos titanes del cine y la televisión”.

Finalmente, apunta que luego de trabajar como actor en cine y guionista, también le gustaría dirigir o volver al teatro. “Últimamente he estado acercándome de manera muy personal al teatro y tengo muchísimo de no hacerlo, y es algo que eventualmente me gustaría hacer”.