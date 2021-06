Gerardo Ortiz, Los Dos Carnales y la historia de un hombre alegre, quien disfruta la vida de rancho

El cantautor mexicano-estadounidense Gerardo Ortiz lanza su nuevo corrido "El Ranchero" en colaboración con el dúo musical mexicano Los Dos Carnales, tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y que además, ha sido incluido en las playlist más destacadas de dichos servicios de streaming como Apple Music, Pandora y Amazon Music.

Tanto Gerardo Ortiz como los hermanos Imanol y Poncho Quezada, integrantes de Los Dos Carnales, son unos de los grandes exponentes del Regional Mexicano y en esta ocasión, unen sus voces para una canción ranchera a ritmo de norteño, género que distingue y caracteriza a este trío de intérpretes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"El Ranchero" es de la autoría de Gerardo Ortiz, canción que relata la vida de un hombre alegre, de buenos gustos, quien disfruta la vida de rancho. Una parte de este corrido dice: "en mi caballo a mis vacas voy pastoreando, no presumo de lo que cargo ni de lo que me estoy ganando, en la copa siempre un buen vino, así me paso disfrutando".

Leer más: Hija de Ginny Hoffman habla del supuesto abuso sexual: ¿cómo te esperas que tu papá te haga daño así?

Cabe mencionar que el corrido y el respectivo video musical fueron grabados completamente en vivo bajo la dirección de la casa productora Afinarte Films, en una lujosa hacienda a las afueras de Guadalajara, Jalisco.

"El Ranchero" en colaboración con Los Dos Carnales, llega tras el éxito de "Andamos recio" que Gerardo Ortiz lanzó a dueto con el cantante sonorense Luis R Conriquez.

Leer más: Geraldine Bazán ya no oculta su amor por su novio Luis Murillo

Por otra pare, Gerardo Ortiz continúa celebrando el éxito de su histórico concierto virtual donde cantó sobre ruedas por las calles de Los Ángeles, California, convirtiéndose en el primer artista del Regional Mexicano en realizar dicha hazaña arriba de un camión elevado.

Así mismo este 2 de octubre regresa a la misma ciudad, para llevar a cabo un magno concierto para celebrar sus 10 años de trayectoria musical en el Microsoft Theatre; los boletos ya se encuentran disponibles por medio de AXS.com. Gerardo Ortiz lanzará próximamente una nueva colaboración musical con Los Dos Carnales.

Síguenos en