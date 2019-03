Gerardo Ortiz: No he sufrido ningún atentado

Mazatlán, Sinaloa.- El cantante Gerardo Ortiz visitó Mazatlán para ser parte del festejo de los 80 años de la banda El Recodo. En rueda de prensa previa compartió que alista nuevo disco, pero también aprovechó para aclarar los rumores que giran en torno a su figura.

El cantante iba a estar en un programa de aficionados en Estados Unidos, que lleva por nombre Tengo talento, mucho talento, pero hizo una visita exprés a Mazatlán para ser parte del festejo de la agrupación sinaloense que fundó don Cruz Lizárraga.

Felicidades a El Recodo

Se dijo contento de estar con El Recodo y muy entusiasmado por la invitación, la cual considera que es un halago.

Felicidades a El Recodo por 80 años de trayectoria. Muchas gracias por la invitación que me hacen

Resaltó que desde que empezaron con los discos para el festejo lo contemplaron, lo cual para él es muy gratificante, por estar con una agrupación de gran trayectoria.

“Desde que nació el proyecto de este disco por la celebración de los 80 años, nos tocó tener la participación en uno de los temas. Hicimos algo visual muy atractivo para el público. Tener la dicha de poder compartir escenario con El Recodo es increíble.”

El artista detalló que tiene casi terminado un nuevo material discográfico y que muy pronto estrenará sencillo, que espera le guste al público.

Fuertes declaraciones

Sobre los rumores en torno a su persona, detalló: “Hasta ahorita no he sufrido ningún atentado, he estado trabajando muy tranquilo, he estado caminando por la República Mexicana como en la Unión América con nuestra música. Primero estaremos visitando el estado de Jalisco este fin de semana. Estoy muy contento, no sé por qué todo el tiempo me hablan de cosas tan fuertes, o negativas u oscuras, cuando hay cosas tan bellas de qué hablar”.

Detalló que uno de los momentos bellos es la actuación de la banda El Recodo, donde tuvo la oportunidad de participar y dejar su nombre plasmado en un concierto muy especial.

Su amigo Olivas

Durante la charla con los medios de comunicación también habló de Alfredito Olivas.

“Hicimos una visita, durante una premiación en Guadalajara, me aventé una rola con Alfredo y con otros compañeros. Lo sentí muy tranquilo. Eso fue antes de que sucediera eso (el supuesto atentado contra el papá de Alfredo Olivas). No me ha tocado verlo de nuevo, esperemos que estén bien él y su familia”.

La narcomanta

Por último, abundó en la supuesta narcomanta, que se rumoró habían colocado en Acapulco, donde se canceló su actuación en días pasados.

“El evento no se canceló, el evento se pospuso. La supuesta narcomanta de la que hablan nunca estuvo allí en presencia. Cuando una narcomanta se coloca en un lugar, el gobierno le toma foto y se procesa. Esta narcomanta es un falso que se estuvo rumorando por las redes, que perjudicaron un evento que se va a hacer y que se pospuso. Estuvimos a una hora, a hora y media en Chilpancingo y nos visitó mucho público de Acapulco, y les agradezco que todo el tiempo estén apoyando mi música”, concluyó.