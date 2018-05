Gerardo Ortiz continúa muy intenso con su nuevo disco

Atlanta, GA.- El exitoso cantautor Gerardo Ortiz, uno de los intérpretes de mayor popularidad dentro del Regional Mexicano, está de estreno con su nuevo álbum “Comeré callado Vol. 2".

Gerardo Ortiz asegura que el álbum “Comeré callado Vol. 2" se grabó tiempo atrás, se estuvieron componiendo temas desde hace una año; en Mazatlán, Sinaloa hizo la grabación con banda sinaloense y el de norteño fue realizado en Los Ángeles, California, sin duda ha sido un trabajo muy laborioso y con muchísimo tiempo, por lo que espera sea del agrado de su fiel público seguidor.

Gerardo Ortiz, “El Rey del Corrido”, es uno de los talentos más jóvenes, el de mayor impacto y trascendencia entre los gruperos, hoy recorre de costa a costa Estados Unidos para proporcionar su nuevo material discográfico, sin duda una excelente y bien preparada producción, respaldada por su compañía Del Records y Sony Music México.

Esta semana, entre las ciudades que visito Gerardo Ortiz de promoción destacan Atlanta, Georgia, Chicago, IL ,Dallas e Irving, Texas, y la tarde de ayer jueves estuvo en Montebello, California y en cada una de sus presentaciones, fue muy bien recibido por la fanaticada e hizo firma de autógrafos y miles de personas esperaron a Ortiz para la famosa foto del recuerdo.

Durante su estancia en Atlanta, minutos antes de su firma de autógrafos y fotos en el restaurante Mariscos Mazatlán, el joven quien a últimas fechas ha levantado polémica por el contenido de algunos de sus corridos, pude entrevistarle y en esta plática una de las grandes figuras dentro del Regional Mexicano, sin poses de divo, sin perder piso, sencillo y carismático como siempre, dijo estar orgulloso por haber creado un estilo musical muy personal, tras mezclar colores, sonidos y sabores muy diferentes.

En una improvisada entrevista el joven comentó a mi pregunta de cuál es la diferencia entre el corrido, narcocorrido y el movimiento alterado:

Es muy importante en mi carrera y me siento orgulloso de crear un color y un sonido en donde la juventud y el público que me sigue, mis composiciones y las letras sean un poco diferentes, me siento contento.