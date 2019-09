Gerardo Ortíz lanza polémico corrido sobre Rafael Caro Quintero

Gerardo Ortíz una vez más vuelve a causar controversia con una de sus canciones; hace unos días el cantante del Regional Mexicano lanzó el corrido "Más caro, que ayer", cuya lírica se basa en la vida de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano que se ha convertido en el enemigo público número uno de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos).

Lo que más ha llamado la atención del corrido "Más caro, que ayer", es que Gerardo Ortíz usa la voz de Rafael Caro Quintero; al principio del polémico corrido es escucha decir al narcotraficante originario de La Noria, municipio de Badiraguato, Sinaloa: "porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo es más que suficiente, muy cara, entonces quiero que lo poco o mucho que me queda de vida, lo quiero vivir en paz".

Estas palabras usadas en el corrido corresponden a unas declaraciones que hiciera Rafael Caro Quintero, luego de su salida de prisión en 2013.

Te comparto la letra del corrido de Gerardo Ortíz:

Me he ganado mi respeto lo sé, siempre tuve mi talento también; que se hacer muy bien las cosas tal vez, era el hambre y que le vamos hacer. Como ya saben mi historia lo sé que ya anduve en todos lados también, y que ahora soy más caro que ayer, eso y muchas cosas dicen y que.

Que bonitos se miran los cerros cuando voy a mi ranchito, el rifle no me despego a mí me gusta cortito y así rápido lo empeino y estoy listo pa´ accionar.

Conocen al de La Noria que ya tiene mucha historia yo que les voy a contar.

Como olvidar esos tiempos, de ayer, por allá por los 80 inicie a moverme con la mota, y logre, lo que ni en mi propio sueño, mire. Ya me llegó la noticia, de que me dobletearon el precio, y que, no me quitaran el sueño, yo sé, que ya nunca me volverán, a ver.

Qué bonito se miran los cerros cuando voy a mi ranchito, el rifle no me despego, mis muchachos son mansitos pero con equipo bueno y no dan paso pa’ atrás. No se crean de las historias que el gran jefe de La Noria siempre se dio a respetar.

Rafael Caro Quintero es hoy en día el narcotraficante más buscado por el FBI; ofrecen por su captura 20 millones de dólares.

Anteriormente la DEA comentó que no dejarán de mover “mar, cielo y tierra” hasta encontrarlo y llevarlo a Estados Unidos, para que responda por el asesinato del agente Enrique Camarena Salazar cometido en 1985. El ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, comentó saber que Caro Quintero se encuentra escondido en la sierra de Sinaloa, lo que ha dificultado su captura.

También no deja de estar sorprendido de cómo fue posible que un tribunal federal ordenó la libertad del capo, sin que las autoridades mexicanas avisaran a la embajada estadunidense.