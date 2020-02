Gerardo Ortíz refrenda su gran éxito con su álbum Más caro que ayer

Gerardo Ortíz ha causado gran sensación con el lanzamiento de su esperado álbum "Más caro que ayer", así como por el estreno del video musical de su sencillo "Otra borrachera", una canción inédita escrita por Rubén Salazar, que seguramente se convertirá en una de las preferidas de sus seguidores.

Con este nuevo trabajo de estudio Gerardo Ortíz refrenda ser uno de los grandes exponentes del Regional Mexicano en la última década. El disco ya disponible en todas las plataformas digitales de música, contiene 13 corridos y 5 canciones originales.

Con acompañamiento de norteño, guitarras, y banda Gerardo Ortiz regresa a sus raíces con corridos como "El Rubio", "El Omega", "El Supremo", entre otros. Con un ritmo más romántico podrán apreciar canciones como "Callada", "Esa noche" y "Dos extraños".

El segundo sencillo del álbum, "Otra borrachera" es una rítmica balada adornada del peculiar sonido de banda que a Gerardo Ortiz se le ha distinguido desde siempre. Como bonus track podrán disfrutar la versión mariachi de esta misma canción; la letra hace referencia a un recuerdo de un mal amor, "otra borrachera más para que me hago tonto si no e podido olvidarte es que tu recuerdo me lo encuentro en todas partes".

En el video dirigido por Pablo Croce se puede apreciar a Gerardo Ortíz sufriendo a causa de una mujer que no a logrado olvidar por completo; el rodaje de se llevó a cabo en Los Ángeles, California en una locación amena para tomar y desahogar sus penas.

Cabe mencionar que el primer sencillo "Más caro que ayer" ocupó los primero lugares de popularidad y el llamativo video oficial, ya cuenta con más de 14 millones de vistas en YouTube.

Entre solistas masculinos, Gerardo Ortíz tiene el récord de más números uno en los 24 años de historia de la lista "Regional Mexican Airplay" de Billboard, con un total de nueve y recientemente fue reconocido #10 en "Top Latin Artists" de la década de los 2010’s de la prestigiosa revista Billboard.

El anterior álbum de estudio de Gerardo Ortíz "Comeré Callado Vol. 2", debutó en el #1 de las listas "Top Latin Albums" y "Álbum Regional Mexicano" de Billboard; todo un fenómeno en el mundo digital, cuenta con más de 22 millones de seguidores en sus redes sociales, y más de 2 billones de visitas en su canal oficial en YouTube.