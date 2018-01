Gerardo Ortiz se arrepiente de hacerle video a un narco

Gerardo Ortiz es uno de los cantantes favoritos del público mexicano y estadounidense sin importar el tipo de canción que cante, pero sin duda, los narcocorridos son su fuerte además de las canciones románticas o desamor donde aparece con guapísimas modelos.

Recordemos que el compositor estuvo en el ojo del huracán cuando lanzó su video “Fuiste Mía” y que fue catalogado como ofensivo, inapropiado y que incitaba a la violencia contra la mujer.

Tracy Saenz es la modelo que aparece en el video, donde Gerardo la mete a la cajuela de un carro y después le prende fuego.

Ahora, después de haber sido vetado en distintas presentaciones, el cantante se 'echó para atrás' con un importante video en 'honor' a conocido narcotraficante.

Parece ser que Gerardo Ortiz se arrepintió y ya no lanzará el video, el corrido de “El M”, el cual contaba la historia de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y que grabó en Morelos el año pasado.

Diario Basta! Conversó con Irineo Álvarez, quien daría vida a "El M"

“Yo tenía mucha ilusión de llegar a un público más joven que sigue a Gerardo, que se sabe sus canciones, con que vieran y disfrutaran el corrido de El M, nada más me dijeron que estaba censurado. Me dijeron que incluso Gerardo estaba triste e impotente por la noticia, pero creo que él como artista es alguien que produce polémica y pues lo han censurado, más este tipo de cantantes que andan en ciertos estados”, reveló Irineo, quien actualmente hace el personaje de Antonio en la telenovela de Televisa “Caer en tentación”.

Según Irineo, Gerardo tenía muchos planes con esta historia, a pesar de que ya en muchos estados el corrido había sido censurado.

“No tuve más comunicación con Gerardo, el plan era estrenarlo ya sea que iba a viajar a Estados Unidos a una rueda de prensa y no sucedió. Lo que me preocupa son los tiempos que vendrán, que quieren implantar reglas, leyes, para podernos atar y no poder hacer muchas cosas, creo que eso es lo preocupante”, finalizó Irineo.

Aunque el público no podra deleitarse con este video, Gerardo continúa promocionando su música y no le importa la polémica, ya que hace dos meses estrenó el video “Palma Salazar”, el corrido en 'honor' a El Güero Salazar, ex líder de Sinaloa.