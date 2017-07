Gerardo Ortiz y su nuevo video para un narco

Uno tras otro, Gerardo Ortiz ya es parte de la polémica, pues prepara el lanzamiento de su nuevo video, en el cual está dedicado un tema a El Mencho (Nemesio Oseguera), uno de los hombres más buscados en México y líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Este material audiovisual se grabó en Teacalco, Morelos, en el rancho de Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian.

En este video se puede ver cómo Gerardo convive con el actor que interpreta a El Mencho, e incluso tiene una charla con él para dar paso al tema, el cual inicia diciendo:

“Me pidieron de favor que yo le hiciera este corrido/ de Michoacán el amigo/ de los hechos soy testigo/ que desde los 14 años/ emprendiera su camino”.

Durante el rodaje se prohibió que los presentes tomaran fotos o videos, pues quieren que sea una sorpresa para todos los seguidores de Ortiz.

El protagonista del video es Irineo Álvarez, quien curiosamente fue el protagonista de la polémica cinta El Chapo, la cual después cambió su título a El Capo.

ESTO ES ALGO DE LO QUE DICE LA CANCIÓN:

Me pidieron de favor que yo le hiciera este corrido

De Michoacán el amigo

De los hechos soy testigo que desde los 14 años

Emprendiera su camino

Junto a su...

Hoy lo mirarán tranquilo.

Desde Uruapan a Tepeque, de Colima hasta Jalisco

Los gallos y los caballos

Son sus lujos más preciados; sus hijos y sus cuñados

También sus cuatro muchachos

Pronto esta­rás de regreso

De veras te echo de menos..

También me gusta festejar

Aunque no acos­tumbro a tomar

Quiero ver caballos bailar

También una banda tocar

Cómo olvidar al Fre, esa chulada de caballo

Traigan al Valentín, que ese es de mis meros cuacos,

Traigo ganas de montarlo.

Esto se suma a la lista de polémicas que ha generado el grupero, ya que después de ser criticado por supuestamente fomentar la apología del delito en el video 'Fuiste mía', hace unos días estuvo en el ojo del huracán por hacer una parodia de la última cena, en la portada de su nuevo disco, titulado Comeré callado vol.1.

Esta es la portada del disco. Foto: Facebook

Con información de Diario Basta.